Vene Varicose: Cure e Terapia

Tuttavia, purtroppo, non esiste una vera e propria cura che sia in grado di risolvere definitivamente il problema delle vene varicose. Nonostante ciò, i trattamenti ad oggi disponibili possono alleviare la maggior parte dei sintomi causati dalla malattia varicosa

Le vene varicose necessitano di cure e di una terapia adeguate, soprattutto per prevenire le complicanze dolorose ed invalidanti (varicoflebite, dermatite , ulcera varicosa). E' importane soprattutto attuare un criterio di tipo preventivo: prevenzione delle complicanze dolorose ed invalidanti per il paziente e prevenzione della sua emarginazione sociale.

Questi trattamenti possono essere effettuati singolarmente, oppure in associazione. Ad ogni modo, in caso di vene varicose, nella maggior parte dei casi, la cura prevede l' integrazione di diversi approcci terapeutici, cui si associa l'adozione di particolari norme igieniche e comportamentali.

Per affrontare il problema delle vene varicose sono disponibili diversi tipi di cure che si suddividono in:

Purtroppo non esiste la possibilità di condurre una prevenzione primaria in grado di prevenire l'insorgenza delle varici, poiché ancora non si conoscono con precisione i fattori responsabili della malattia. E' invece possibile esercitare una valida azione preventiva sui fattori che possono favorire la comparsa o aggravare le manifestazioni varicose: sono le condizioni ambientali e lavorative che implicano la stazione eretta ( ipertensione venosa), pressoché immobile (deficit della pompa muscolare ), prolungata, in ambienti caldi ( vasodilatazione ). Pertanto, può essere molto utile:

Per approfondire: Rimedi Per le Vene Varicose

La terapia farmacologica si basa sull'utilizzo di sostanze "flebotoniche" (cioè sostanze che aumentano il tono della parete venosa in modo da ridurne lo sfiancamento), antiedemigeni (che riducono l' edema ), pro fibrinolitici (che impediscono la formazione dei trombi dovuti alla stasi del sangue ) ed antiinfiammatori. Tuttavia, non esiste alcuna seria documentazione sul fatto che i farmaci siano in grado di intervenire sulle cause della comparsa di vene varicose. Ciò nonostante, essi non sono del tutto inutili perché svolgono una valida azione sui sintomi, riducono il senso di pesantezza e l'edema serotino.

Per approfondire: Farmaci per la cura della Vene Varicose »

Elastocompressione

La compressione elastica si basa sull'utilizzo di calze elastiche graduate che esercitano una compressione decrescente dal piede verso la coscia (l'andamento decrescente fa sì che la maggiore compressione alla caviglia spinga il sangue verso l'alto, incontrando man mano che risale una resistenza sempre minore).

In alternativa possono essere usate bende elastiche, con differenti tipi di maglia e con diversi livelli di forza elastica. Il livello di compressione da esercitare è in relazione alla gravità della malattia varicosa e dovrà essere in grado di riportare nei limiti di norma l'ipertensione venosa.

In ogni modo, la contenzione elastica, a qualunque livello di compressione, non riesce a far regredire le manifestazioni varicose, ma certamente ne elimina i disturbi e ne previene le complicanze; se queste già esistono in qualche misura vengono eliminate. Da tener presente che esistono alcune situazioni d'intolleranza alla compressione, come nel caso dell'artrosi per esempio, per cui tali supporti risultano improponibili.