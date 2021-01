Vene varicose: Cause e Classificazione

Cause

Vene Varicose, perché si Formano?

Un sistema che non è in grado di far fronte allo svuotamento venoso degli arti determina stasi venosa, ovvero ristagno di sangue nelle vene dell'arto inferiore. In un arto che non è in grado di svuotarsi adeguatamente, la pressione venosa distale (all'estremità inferiore) aumenta, e di conseguenza i liquidi in periferia devono essere smaltiti da altri sistemi.

Vi è, quindi, un compenso del circolo linfatico che cerca di svuotare il ristagno determinato dalla stasi; in questo caso ci troviamo in una situazione clinica in cui non è ancora presente edema.

Quando la situazione di stasi perdura ed il sistema linfatico non riesce più a far fronte al carico da asportare, si ha la comparsa di edema per stravaso di liquido dai vasi venosi nei tessuti sottocutanei. In tale caso l' ipertensione venosa continua ad aumentare, determina delle microemorragie, con fuoriuscita di globuli rossi, e precipitazione di emosiderina (il ferro contenuto dentro i globuli rossi che scoppiano), che determina chiazze color nocciola. Inoltre si mettono anche in moto meccanismi infiammatori dovuti al ristagno di proteine, che fuoriescono assieme al liquido, e che fanno evolvere la situazione dalla flebosi ( infiammazione venosa) alla fibrosi sottocutanea. Perciò si hanno delle gambe dure e fibrotiche.

Ecco quindi che si individuano tre stadi della malattia: un primo stadio in cui i disturbi sono compensati, un secondo in cui vi è l'edema e l' iperpigmentazione (chiazze cutanee nocciola), ed infine un terzo stadio caratterizzato da ulcerazione e fibrosi, in quanto tale stadio è presente ipossia (riduzione dell'apporto di ossigeno) o anossia (mancanza di ossigeno) dei tessuti con grave sofferenza cellulare.

Importante è sapere che il sistema venoso ha dalla sua parte il sistema linfatico che lo può aiutare. Quando anche il linfatico si satura, si sviluppano le malattie. Oggi queste malattie vengono chiamate flebo-linfatiche, proprio per rimarcare questo legame tra sistema venoso e linfatico.