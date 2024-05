Invecchiamento e unghie spesse: cosa fare? Gli anni passano e il nostro corpo cambia. Non è niente di terribile e accettare il fatto di stare invecchiando è il primo modo per imparare a prendersi cura di sé, ed evitare di accelerare il processo. A mostrare i segni del tempo sono, ovviamente, anche le mani e, nello specifico, le unghie, che con il passare de tempo possono cambiare in modo anche radicale. Uno di questi cambiamenti riguarda il loro spessore. Via via che andiamo avanti con l'età, infatti, potremmo notare delle unghie spesse, difficili da limare per via della loro rigidità. Posto che se questi annessi cutanei diventano troppo duri occorre rivolgersi a un dermatologo per consigli ad hoc, cercheremo di spiegarvi come fronteggiare il problema. Prima, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Perché le unghie si ispessiscono? Ma perché, nello specifico, le nostre unghie diventano così spesse con il passare del tempo? I motivi sono diversi, in realtà, e comprendono sia fattori intrinsechi che fattori estrinsechi, che possono essere così riassunti: Rallentamento del turnover cellulare : rallentando il processo di sostituzione delle vecchie cellule con quelle nuove, sul letto ungueale si può creare un accumulo che provoca stratificazione e aumento dello spessore;

: rallentando il processo di sostituzione delle vecchie cellule con quelle nuove, sul letto ungueale si può creare un accumulo che provoca stratificazione e aumento dello spessore; Alterazione della produzione di cheratina : un'alterazione nella proporzione di cheratina tipo I e tipo II può portare a unghie più spesse, così come un aumento della produzione provocata da sbalzi e variazioni ormonali;

: un'alterazione nella proporzione di cheratina tipo I e tipo II può portare a unghie più spesse, così come un aumento della produzione provocata da sbalzi e variazioni ormonali; Danni ripetuti : non proteggere le unghie da agenti chimici può portare le unghie a subire danni che, ripetuti nel tempo, possono provocare un ispessimento (succede soprattutto nei piedi per via del contatto con le scarpe);

: non proteggere le unghie da agenti chimici può portare le unghie a subire danni che, ripetuti nel tempo, possono provocare un ispessimento (succede soprattutto nei piedi per via del contatto con le scarpe); Eccessiva esposizione all'acqua : lavare troppo spesso le mani e non asciugare per bene le unghie può provocare dei traumi e la risposta delle unghie è proprio l'ispessimento;

: lavare troppo spesso le mani e non asciugare per bene le unghie può provocare dei e la risposta delle unghie è proprio l'ispessimento; Carenze nutrizionali: anche una dieta povera di nutrienti essenziali (come le vitamine A, C, D e le sostanze minerali come il ferro e lo zinco) può alterare la struttura delle unghie e renderle più spesse. Ancora una volta dobbiamo ricordarvi che se l'ispessimento vi sembra eccessivo o vi provoca troppi disagi la cosa migliore da fare resta rivolgersi al dermatologo, perché potrebbe trattarsi di onicogrifosi e solo un medico può aiutarvi a trattarla nel modo migliore.

Invecchiamento e manicure La manicure professionale è un trattamento essenziale per contrastare l'invecchiamento – e di conseguenza l'inspessimento – delle unghie. Ciò che rende la manicure estetica differente da quella fai da te è soprattutto la professionalità di chi la esegue. Un professionista onicotecnico infatti è la figura giusta per stabilire la migliore procedura per le tue unghie, garantendone la massima salute. La manicure professionale, non a caso, parte proprio dall'analisi dello stato di salute del letto ungueale per stabilire i migliori prodotti da utilizzare. La manicure estetica inoltre tiene conto di altri fattori importanti, come la cura delle cuticole o l'uso di un colore di smalto che sia in armonia. Per approfondire: Manicure consigliata a ogni età

Consigli per prenderci cura delle unghie Prendersi cura delle unghie è essenziale per averle sempre sane e belle. Il primo step è la prevenzione: ricordati di proteggere le unghie dalle aggressioni esterne proteggendo le mani con dei guanti sia durante le pulizie domestiche, quando usi prodotti e detergenti chimici, sia d'inverno, quando le temperature diventano rigide. Fai attenzione pure all'umidità: questo fattore infatti non solo tende a indebolire le unghie, ma le espone anche al rischio di micosi. Presta dunque particolare attenzione quando frequenti luoghi che sono caldo-umidi, come le palestre oppure le piscine, e asciuga bene la zona fra le dita ogni volta che togli le scarpe. Inoltre evita manicure troppo aggressive, scegliendo professionisti che siano in grado di rispettare le tue unghie, e rinforzale dall'interno, assumendo alimenti e integratori a base di amminoacidi, sali minerali e vitamine.