Come avere unghie senza smalto e perfette Le unghie senza smalto non sono mai state così di tendenza. Se fino a pochi anni fa il trend era quello della manicure effetto "nude", adesso è l'unghia nuda a dettare davvero le regole della moda, ed è anche per questo che non è mai stato tanto importante come in questo periodo prendersi cura del letto ungueale, delle mani e delle cuticole. Senza il colore che distoglie l'attenzione dalle imperfezioni, come ad esempio quelle delle unghie incavate, è importante concentrarsi sulla salute. Se vuoi saperne di più sul trend delle unghie senza smalto e al naturale, continua a leggere. Prima, però, ti invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cosa sono le naked nails? Chi segue le riviste di bellezza potrebbe averne già sentito parlare, ma le naked nails (o no-nicure, no manicure) non sono altro che le unghie senza smalto. Si tratta per l'appunto di una tipologia di nail art che, a differenza di tutte le altre, prevede solo la cura dell'unghia, la quale poi viene lasciata al naturale, sana e bella a vedersi. Sembra molto più facile di quanto non sia in realtà: avere le unghie sane e belle, e soprattutto robuste abbastanza da reggere la vita quotidiana, non è facile, e richiede una routine di cura rigorosa e tanto amore. Uno degli aspetti più affascinanti delle naked nails è la loro inclusività. Non tutte possiamo permetterci una manicure al gel su base mensile, ma di certo è sempre possibile prendersi cura delle proprie unghie utilizzando i giusti ingredienti per irrobustirle e renderle più lucide e sane. Per approfondire: Come mantenere una corretta idratazione dell’unghia?

Come ottenere un’unghia senza smalto bella da vedere L'unghia al naturale può non essere per tutti, specie perché le unghie sono un indicatore molto trasparente della salute. Unghie ondulate, per esempio, possono manifestarsi con l'avanzare dell'età o se sussistono patologie sottostanti. Anche la fragilità delle unghie è un osso duro da combattere. Esaltare la tua bellezza naturale passa anche dalle unghie, e dalla scelta di una manicure che non preveda l'utilizzo di colori o di prodotti chimici aggressivi che, col tempo, vanno a danneggiare ulteriormente il letto ungueale. Come potrai intuire, le naked nails non sono semplicemente unghie senza smalto, lasciate a loro stesse. Sono un'esaltazione della routine di bellezza che concediamo alle nostre mani, e una specie di omaggio all'individualità: non esistono due donne con le unghie al naturale che siano uguali tra loro. Per ottenere un'unghia senza smalto sana e bella da vedere, dovrai seguire con scrupolo una routine di cura delle unghie, da ripetere anche una volta alla settimana o più. L'idratazione quotidiana delle unghie, inoltre, passa dall'uso di creme mani non aggressive e dal massaggio su base giornaliera di un buon olio per cuticole. Ultimo ma non per importanza: niente rosicchiamenti! L'onicofagia è un problema che insorge con lo stress e può cronicizzarsi col tempo.

Routine di cura delle unghie settimanale Ecco cosa fare almeno una volta alla settimana per avere unghie senza smalto sempre bellissime. Metti le mani ammollo in una ciotola d'acqua tiepida per qualche minuto Applica l'olio per le cuticole e massaggia a lungo, fino all'assorbimento Spingi indietro le cuticole (usa un bastoncino d'arancio) ed evita sempre di tagliarle a meno che non siano molto spesse Usa una lima per unghie per accorciare e dare loro la forma che desideri (squadrate, a mandorla, ad artiglio) Applica la crema per le mani, massaggia a lungo o fino all'assorbimento In questa routine all'apparenza molto semplice, l'importanza di scegliere prodotti di alta qualità è centrale. Prediligiamo oli per cuticole ricchi ingredienti naturali che nutrono e proteggono al tempo stesso, come l'olio di jojoba, l'olio di mandorle o quello di avocado. Anche la crema mani deve assorbirsi in fretta, ma al tempo stesso deve lasciare una sensazione di morbidezza sulle dita e di protezione per l'unghia, la quale sarà esposta agli agenti atmosferici e a possibili traumi. Per approfondire: Integratori per unghie: quale prendere?