Unghie sempre impeccabili: cosa fare?

Cosa fare per unghie sempre impeccabili? Per avere unghie sempre impeccabili dobbiamo occuparci della loro salute e di quella delle cuticole, non dimenticare handcare e nailcare e affidarci a delle professioniste se vogliamo delle manicure a lunga durata. Scegliere lo smalto giusto e una nail art che ci rispecchi sono due passaggi in più, ma che possono fare la differenza.

Cosa fare per unghie perfette? Manicure frequente a casa e in salone;

Applicare un gel protettivo rinforzante;

Scegliere la ricostruzione in gel;

Scrub e maschere per le unghie;

Utilizzare uno smalto trendy e adatto ai nostri colori;

Ricorrere alla nail art;

Assumere integratori per unghie. Ci sono delle regole, o meglio dei consigli e delle accortezze da seguire per avere unghie sempre perfette. Prima di tutto non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza della salute delle nostre unghie e delle cuticole. La manicure è, ovviamente, indispensabile: che si tratti di piccoli passaggi a casa (come limare o ammorbidire le cuticole o applicare lo smalto) o di procedimenti professionali in salone, assicuriamoci di farla una volta a settimana. È molto importante, anche nella manicure fai da te, applicare un gel rinforzante, specie se le nostre unghie tendono a spezzarsi. Alcune optano per la ricostruzione in gel, affidandosi a mani esperte: questa permette di avere mani in ordine per settimane senza dovercene preoccupare costantemente. Arriviamo al punto più divertente: smalti e nail art. Qui possiamo sbizzarrirci a seconda dei gusti per scegliere lunghezze e decorazioni. Si può optare per un classico intramontabile (il rosso), per i nude sempre di moda, o per i colori del momento. Se invece vogliamo affidarci all'armocromia non dimentichiamo di fare il test per scoprire stagione e sottotoni. Infine, non sottovalutiamo l'idea di assumere integratori, ma attenzione: è bene parlarne sempre con un medico perché in questo caso il fai da te è assolutamente sconsigliato. Per approfondire: Unghie: le verità e falsi miti

Perché fare la manicure? È una coccola necessaria per le mani;

Migliora la salute delle unghie;

Aiuta la salute delle cuticole;

Impedisce le infezioni ungueali;

Idrata le mani;

Migliora la circolazione;

Elimina le imperfezioni;

Previene le pellicine. I benefici della manicure sono numerosi, sia che la si faccia in casa che in un salone. La salute delle nostre mani, delle unghie e delle cuticole deve essere la nostra priorità, ma questo trattamento è anche una vera e propria coccola, e infine un trattamento di bellezza se decidiamo di applicare smalti e nail art. Oltre a donare un aspetto gradevole e presentabile alle nostre mani, la manicure è importante per avere le nostre unghie e il letto ungueale in salute e liberi da infezioni. Non solo, ci permette di prevenire le pellicine e ridurre il rischio di unghie incarnite. Infatti, è proprio intervenendo sulle cuticole che si prevengono molti fattori di malessere delle unghie e delle mani. La manicure è anche, infine, un ottimo modo per agevolare sia l'idratazione delle nostre mani (sulla quale possiamo intervenire anche a casa con creme mirate e riducendo l'impatto con l'acqua, il freddo e altri fattori con l'uso di guanti), che la circolazione. Per approfondire: Qual è la manicure che rispetta le unghie più di tutte?

Quanto spesso fare la manicure? Una volta a settimana per la manicure classica con smalto;

Un paio di volte a settimana senza smalto;

Una volta ogni due settimane se le unghie non hanno bisogno di particolari cure;

Una volta al mese se si usa la manicure gel. La frequenza della manicure dipende dal metodo che si usa. Di norma, è consigliata una volta a settimana o ogni due settimane per unghie in salute. Se ce ne occupiamo noi in casa e non applichiamo smalti, possiamo dedicarci a questa "coccola" anche un paio di volte a settimana. Non prima di un mese, però, se abbiamo fatto un trattamento gel: sarebbe inutile e controproducente intervenire prima. Se dovessimo ricorrere a una manicure troppo spesso non aiuteremmo le unghie, il letto ungueale e le cuticole, anzi, andremmo a indebolirli.

Perché dobbiamo prenderci cura delle cuticole? Sono una barriera protettiva;

Possono infiammarsi o indurirsi;

Sono una parte importante della manicure. Il compito della cuticola è quella di fungere da barriera, antibatterica e antifungina: per questo la sua salute è importante tanto quanto quella delle unghie che, anzi, dipende dal fatto che la cuticola svolga il suo dovere. Infatti, le cuticole costituiscono uno strato di pelle sottile che cresce sopra la base dell'unghia per impedire che l'interstizio permetta a sostanze o agenti avversi di penetrare. Diversi studi, compresi quelli condotti dall'International Journal of Women's Dermatology, affermano che è assolutamente sconsigliato tagliarle e spingerle all'interno, perché questo potrebbe portare a infezioni e infiammazioni.

Cos'è lo scrub unghie? Lo scrub unghie (insieme a quello per le mani) è un trattamento esfoliante che ammorbidisce questa zona eliminando le cellule morte. Sulle unghie e le cuticole è particolarmente importante perché permette di eliminare quelle impurità che possono causare infiammazioni e, nei casi più gravi, infezioni. Nonostante si possa comunemente trovare sotto forma di olio e di smalto, va applicato, lasciato agire per alcuni minuti, vanno massaggiate unghie e cuticole e poi lavato via, non deve essere tenuto. Per approfondire: Scrub alle unghie: quando e perché farlo

A cosa servono le maschere per unghie? Proteggono;

Idratano;

Nutrono;

Rinforzano;

Riparano. Le maschere per unghie sono un trattamento pensato per migliorare la salute di unghie e cuticole. Possiamo trovarle sotto forma di smalto, di crema o di guanti. La loro applicazione permette di proteggere e riparare le unghie fragili, di idratarle e nutrirle se necessario. Per approfondire: Maschera per unghie: a cosa serve?