Unghie sane: come prendersene cura? Avere unghie sane e forti non è questione di fortuna ma di una buona routine giornaliera e di attenzioni ad hoc. Detersione, idratazione, cura delle cuticole, limatura (se necessario) e l'utilizzo dei prodotti giusti, sono tutti elementi base per garantire massimo benessere alle unghie, oltre a seguire una sana alimentazione e dedicarsi una coccola in più con regolarità da un professionista.

Come mantenere le unghie sane? Detersione;

Rimozione delle impurità;

Asciugare bene la parte. Per mantenere le unghie sane giorno dopo giorno, è importante dedicare alla parte un'attenta beauty routine, esattamente come fareste per il viso, per i capelli o per il resto del corpo. Tra i principali step giornalieri da seguire, il primo è senza dubbio la detersione. Pensate per esempio a quante cose toccate nel corso della giornata: oggetti più o meno sporchi, il pelo dei vostri animali, abiti, capelli, porte, ecc. Tutte superfici che sporcano le unghie e per cui è necessario effettuare un'attenta pulizia delle stesse, sia nella parte più superficiale che in quella al di sotto della lunetta dell'unghia. Per farlo è bene utilizzare dei detergenti delicati e una spazzolina apposita, che non danneggi le unghie ma che le pulisca a fondo. Attenzione poi ad asciugare bene le unghie in ogni parte. L'umidità in eccesso, infatti, può indebolirle, favorendo anche la proliferazione dei batteri. Per approfondire: Come curare le unghie in autunno

Cosa fare dopo la detersione per avere unghie sane e forti? Attenta idratazione (sia interna che a livello topico);

Massaggiare la parte con attenzione. Una volta deterse e asciugate con cura, ecco che arriva un altro step essenziale della vostra nail routine, l'idratazione. Un tassello imprescindibile per mantenere le unghie sane e che deve essere fatto sia da dentro che a livello topico, in primis bevendo tanta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e in secondo luogo applicando creme idratanti e oli vegetali (ottimo il classico olio di oliva o l'olio di mandorle dolci) utili a nutrire le unghie e a mantenerle sane e forti. Ingredienti con i quasi si possono anche fare delle maschere o impacchi alle unghie. Attenzione anche ai gesti che andrete a compiere. Applicare la crema o l'olio, infatti, non basta. Per essere certe di fare un lavoro ottimale, dovrete massaggiare la superficie delle unghie, con particolare attenzione per la zona delle cuticole.

Unghie sane, quali sono le attenzioni in più da dargli? Esfoliazione a cadenza regolare;

Limarle solo se necessario. Pur non essendo tra gli step da compiere quotidianamente, proprio come per la pelle anche le unghie necessitano di essere esfoliate. La rimozione delle cellule morte, infatti, è di fondamentale importanza per permettere alle stesse di rigenerarsi. Ecco perché eseguire uno scrub ad hoc a cadenza regolare è una buona abitudine per garantirsi unghie sane e forti. Infine, ricordatevi che per mantenere le unghie sane anche la loro lunghezza conta. Avere unghie non troppo lunghe vi permette di preservarle da eventuali traumi, urti e dalla maggior possibilità che si rompano e che si spezzino. La cosa importante, però, è non accorciarle troppo spesso, per non indebolirle. E utilizzando solo la lima in un unico verso, in modo da non scaldare troppo l'unghia e non danneggiarla.

Come migliorare la salute delle unghie? Come detto all'inizio, un altro tassello di base da aggiungere alla vostra beauty routine quotidiana se si vogliono avere unghie sane e robuste, è l'alimentazione. Una buona abitudine più che uno step di bellezza, poiché la salute delle unghie ci indica anche come sta il corpo e se abbiamo delle carenze nutrizionali da colmare. Un'alimentazione equilibrata e pro benessere delle unghie, non può non comprendere alimenti come i legumi, in particolare le lenticchie, ma anche le carote, la zucca, le uova, yogurt, mandorle, avocado, e in generale tutte le fonti vitamina A, vitamina E, delle vitamine del gruppo B, zinco, rame e ferro. La loro mancanza, infatti, è la causa della sfaldatura delle unghie e delle striature che si possono formare sulla superficie ungueale.

Cosa fa bene alle unghie? Tra le vitamine più importanti per avere unghie sane e per farle crescere forti e in fretta, la Vitamina H, o biotina (anche nota come vitamina B8), gioca un ruolo essenziale. Ma dove trovarla? Gli alimenti più ricchi di vitamina H sono i cereali integrali, le banane, l'avocado, le uova e il latte. In più è importante sapere che anche l'acido folico svolge un'azione importante per il benessere delle unghie, rafforzandole ed evitando che si danneggino e/o sfaldino. Tutti nutrienti che si possono introdurre nel corpo seguendo un'alimentazione varia ed equilibrata. E agendo, se necessario, con integratori appositi (ma solo su indicazione medica). Per approfondire: Unghie: le verità e falsi miti