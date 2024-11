Unghie sane e forti: cosa fare? Le unghie curate, belle e sane, anche al naturale, impreziosiscono le nostre mani. Ma non solo: rispecchiano il nostro stato di benessere. Spesso, possono essere l'indicatore di qualcosa che non va. Non a caso, il medico o il dermatologo possono chiederci di mostrare loro le mani durante una visita specialistica. Colore, forma e consistenza delle unghie possono mutare anche in caso di carenze di vitamine, calcio e/o sali minerali. Controllarle regolarmente e prendercene cura, così come facciamo per viso e corpo è importante.

Ecco una guida per una routine da dedicare alla cura delle unghie, di mani e piedi.

Teniamo presente, intanto, che le unghie delle mani crescono circa 3 mm al mese, mentre quelle dei piedi hanno una crescita più lenta. Per approfondire: Come prendersi cura di mani e unghie a 60 anni

Pulizia delle unghie: come va fatta? Si parte dalla pulizia: Mantenere le unghie pulite è fondamentale, anche per prevenire l'insorgenza di infezioni, micosi e di conseguenza un indebolimento.

è fondamentale, anche per prevenire l'insorgenza di infezioni, micosi e di conseguenza un indebolimento. Fare un ammollo, un maniluvio o un pediluvio può aiutare a fare una pulizia più accurata. Si può aggiungere all'acqua del bicarbonato, calcolando uno o due cucchiai circa per litro. Ha un effetto disinfettante.

può aiutare a fare una pulizia più accurata. Si può aggiungere all'acqua del bicarbonato, calcolando uno o due cucchiai circa per litro. Ha un effetto disinfettante. È consigliabile usare una spazzolina per pulire in profondità le unghie, ma al tempo stesso con delicatezza.

le unghie, ma al tempo stesso con delicatezza. Se necessario passare all'utilizzo di un bastoncino, non appuntito, per pulire sotto le unghie, gli angoli in particolare. Evitare, invece, oggetti appuntiti e in metallo che possono creare dei microtraumi o danneggiare l'unghia. Non spingere mai eccessivamente per evitare di indebolire la base dell'unghia.

Come curare le cuticole? Sono importanti per la protezione dell'unghia. Formano una barriera naturale tra la pelle e la base dell'unghia, nonché proteggono la matrice, la parte da cui cresce l'unghia.

Andrebbero curate una volta a settimana circa. Si possono ammorbidire mettendo le mani e i piedi in acqua tiepida per 5- 10 minuti. A questo punto possono essere spinte verso l'interno con l'ausilio di un bastoncino. È sempre preferibile evitare di tagliarle, nel caso affidarsi sempre a mani esperte.

L'idratazione, invece, è una cura quotidiana: si può passare sulle unghie e sulle cuticole un olio naturale, come di mandorle o di jojoba. Questo aiuta a mantenerle morbide e idratate.

Accorciare le unghie di mani e piedi È importante usare gli strumenti giusti e non stressare le unghie. Sarebbe ideale, se troppo lunghe, prima accorciarle con un tagliaunghie per mani o piedi e poi limarle, per dare la forma giusta. Tagliare le unghie dopo la doccia è consigliato per averle più morbide ed evitare il pericolo di scheggiarle. Non tagliarle mai troppo corte, per tenere lontano il rischio di infezioni.

Le lime troppo ruvide e aggressive andrebbero evitate.

Idratazione: perché è importante? Applicare regolarmente una crema idratante e nutriente su tutte le mani, massaggiando le unghie. È un modo anche per riattivare la circolazione e favorire una buona ossigenazione delle unghie. Ci sono poi alcuni rimedi che possono nutrire e rinforzare le unghie. Impacchi con oli naturali, con olio di ricino, ricco di vitamina E, che nutre a fondo, favorendo la crescita. Si possono usare in alternativa altri oli, come quello di oliva, di mandorle, di jojoba, ma anche di argan o di cocco. Gli oli, inoltre, creano un'invisibile barriera protettiva contro gli agenti esterni. Come si fa l'impacco? Si scalda appena l'olio per renderlo tiepido, in questo modo sarà più facilmente assorbito da unghie e cuticole. Si applica poi una buona quantità salendo anche su parte delle dita. Si avvolgono le unghie con della pellicola trasparente per circa 15-20 minuti. Dopo il tempo di posa, si rimuove la pellicola e si massaggiano le dita fino a completo assorbimento dell'olio. Eventualmente si può rimuovere l'eccesso con un panno di cotone. Un trattamento casalingo consigliato una volta a settimana.