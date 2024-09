Unghie over 40: quali sono i trattamenti migliori da fare?

Esistono dei trattamenti perfetti per unghie over 40? Esistono molti trattamenti per le unghie over 40 e vanno da quelli fai da te a quelli fatti in salone. Dalle maschere all'applicazione di smalti rinforzanti, passando per manicure resistenti e durevoli, tutti i trattamenti tengono in considerazione i naturali cambiamenti che interessano le unghie con l'inizio del processo di invecchiamento.

Quali sono i migliori trattamenti per unghie dopo i 40 anni? Maschere;

Smalti rinforzanti;

Smalti livellanti;

Oli per cuticole;

Sbiancanti per unghie;

Soluzioni ungueali. In commercio esiste una vasta gamma di trattamenti che puntano a ovviare a tutti i cambiamenti delle unghie over 40. Le più comuni sono le maschere per unghie, che si trovano in forma di crema, di guanti o di smalto. Questi prodotti sono generalmente arricchiti con oli naturali e vitamine e il loro uso regolare aiuta a evitare problemi di sfaldamento o fragilità. Altrettanto comuni sono gli smalti rinforzanti. Le formulazioni in commercio sono tante e tutte diverse: possono contenere calcio, cheratina, oli (tra cui quello di avocado) e vitamine (tra cui H e B7). Un po' meno noti sono gli smalti livellanti, pensati per uniformare eventuali irregolarità o per ridurre l'aspetto ondulato. Seguono poi gli oli per cuticole, che servono per ammorbidirle ed evitare che si irritino, e gli sbiancanti per chi si trova a fronteggiare un'opacizzazione o un ingiallimento. Infine, esistono anche delle soluzioni ungueali molto più specifiche, acquose o oleose, il cui uso però viene generalmente indicato da un dermatologo per risolvere problemi precisi.

Quali prodotti scegliere per le unghie over 40? Trattamenti con prodotti alla cheratina. Uno dei fattori che determinano l'invecchiamento delle unghie over 40 è la diminuzione della cheratina, di conseguenza i prodotti migliori da utilizzare sono quelli che contengono questa proteina strutturale. La cheratina è un ottimo indurente per le unghie over 40 ed è tra i rimedi più efficaci per ridurne la fragilità. Per trattamento alla cheratina, si intende l'applicazione sulla parte di prodotti a base della stessa, dai cosmetici, ai gel alla cheratina e fino alla cheratina pura per unghie. Oltre poi a trattamenti intensivi che vengono fatti direttamente dall'estetista come impacchi e maschere per mani e unghie ad hoc sempre a base di questa sostanza.

Che vitamina manca quando le unghie sono rigate? Carenza di ferro e calcio;

Mancanza di vitamine A e B. Tra i cambiamenti più comuni che possono interessare le unghie over 40, la formazione di striature sulla parte è senza dubbio la prima. Ma perché accade? Non solo per una questione di età, ma anche e soprattutto per una serie di carenze alimentari, come il ferro, le vitamine A e B e il calcio.

I cambiamenti delle unghie over 40 Rallentamento della crescita delle unghie;

Maggior fragilità;

Facilità allo sfaldamento e/o rottura;

Formazione di macchie, avvallamenti e striature;

Minor produzione di cheratina. Nello specifico, quando le unghie invecchiano (e le unghie over 40 sono interessate da questi cambiamenti), possono presentarsi con delle caratteristiche tipiche come la comparsa di un effetto rugoso sulla parte, di solchi o persino striature. Ma anche una maggior facilità alla rottura delle unghie stesse, al loro sfaldamento e la formazione di macchie bianche o scure. Oltre al fatto che, così come nel corpo rallenta la produzione di collagene indispensabile per il benessere della pelle, nelle unghie si assiste a una riduzione della produzione di cheratina, una proteina strutturale e fibrosa che di norma costituisce circa il 90% della composizione sia delle unghie che, come detto, dei capelli. E che agisce a protezione della parte, aumentandone la resistenza. Tutte cose che vengono a mancare con la sua riduzione. Per approfondire: Collagene per unghie: a cosa serve?

Come curare le unghie invecchiate? Assumere integratori di vitamine;

Curare l'alimentazione e aggiungere alimenti ricchi di vitamina B, H (o B8) e A Tra le prime cose che si possono fare per prendersi cura delle unghie over 40, quindi, assumere degli integratori a base di biotina (anche nota come vitamina H o vitamina B8, appartenente al complesso delle vitamine B) è uno step utile per favorire la resistenza della parte, ovviamente solo sotto prescrizione medica. Ma è utile anche assumere questa vitamina attraverso l'alimentazione, prediligendo cibi come i cereali integrali, i legumi (soprattutto lenticchie e piselli), la frutta e le verdure fresche, i funghi e la frutta secca e funghi. La vitamina A, invece, anch'essa imputata nella salute delle unghie, la si trova in particolare nel fegato, nel latte e derivati e nelle uova. Oltre agli alimenti di origine vegetale la frutta e la verdura di colore rosso, giallo e arancione. Per approfondire: Come curare in modo semplice ed efficace le unghie in autunno