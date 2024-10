Quale manicure fare con le unghie lunghe? Per avere unghie lunghe perfette punta su una manicure con forma a mandorla, ovale o a stiletto. Scegli i colori giusti, optando per quelli nude e neutri. Inoltre, prenditi cura delle unghie, rendendole più forti e riducendo le cuticole dure.

Che forma dare alle unghie lunghe? A mandorla;

Squadrata;

Ovali;

Squoval;

Stiletto. Le unghie lunghe si possono declinare in tantissimi modi, ma come abbiamo detto all'inizio alcune forme rendono meglio. La migliore è quella a mandorla, che valorizza ogni tipologia di mano e dà il suo meglio sulle dita lunghe o affusolate perché crea un effetto raffinato senza sacrificare comfort e funzionalità. Più impegnativa ma comunque d'effetto, invece, è la forma squadrata. La parte superiore viene limata e gli angoli sono netti e si presta a molte tipologie di nail art. Teoricamente è consigliata a chi ha le dita lunghe e snelle, perché non ne sacrifica l'aspetto. Consigliatissime anche le classiche unghie ovali, ideali per chi cerca uno stile elegante: la curvatura delle unghie fa sembrare le mani più affusolate e più giovani. Le squoval nails sono invece ideali per chi ha un letto ungueale largo e desidera unghie otticamente allungate, a metà fra quelle tonde e quelle squadrate. Un'altra forma perfetta per le unghie lunghe, soprattutto se ami la ricostruzione in gel, è quella a stiletto: appuntite e lunghissime, con una base ampia e una punta affilata, restituiscono un effetto più aggressivo. I contro? Richiedono molta attenzione e manutenzione. Per approfondire: Quale forma dell'unghia fare alle mani per apparire giovani?

Che colore sta bene con le unghie lunghe? Rosso classico;

Nude;

Tonalità pastello;

Colori metallizzati. Fra i colori che stanno bene con le unghie lunghe troviamo il rosso classico, che andrebbe però applicato con un effetto ombrè, ossia sfumando due tonalità di colore sull'unghia, andando dal più chiaro al più scuro (o viceversa). Perché? Perché questo effetto riflette al massimo la luce. Spazio anche ai nude, che restano una garanzia per chi vuole unghie lunghe ed elegantissime. Per scegliere il nude corretto (o in generale il colore giusto) sarebbe bene affidarsi ai principi dell'armocromia e conoscere la tua stagione. Puoi iniziare facendo un test e, una volta individuata la tua palette, puoi scegliere lo smalto che più valorizza l'unghia e la mano. Conoscere la tua armocromia può anche spingerti a osare: chi ha le unghie lunghe può infatti puntare anche su colori metallizzati, che hanno la capacità di esaltare questo tipo di manicure, restando sempre chic. Per approfondire: Qual è la manicure migliore per le unghie corte?

Quali sono i colori che fanno sembrare le unghie più lunghe? Colori pastello;

Nude,

Smalto trasparente;

Bianco. Una piccola precisazione: i colori chiari, come il bianco e le nuance pastello, tendono a far sembrare più lunghe le unghie. L'ideale sarebbe anche usare uno smalto trasparente, che regala estrema lunghezza ed è particolarmente elegante. Andrebbero evitati invece i colori troppo accesi oppure troppo scuri, come il rosso, il fucsia, l'arancione oppure il blu elettrico.

Come far sembrare le unghie più lunghe? Cura le cuticole;

Rafforza le unghie;

Utilizza smalti chiari;

Non applicare lo smalto su tutta l'unghia;

Scegli il french. Per far sembrare le unghie più lunghe prenditene cura al meglio. Realizza una manicure impeccabile, concentrandoti soprattutto sulle cuticole. Rendile morbide con l'olio poi spingile indietro utilizzando l'apposito bastoncino in legno (ricordati di non tagliarle mai da sola: rischieresti infezioni e irritazioni). Assumi integratori specifici per renderle più forti e lunghe, stimolandone la crescita. Scegli smalti neutri e chiari, evitando di stendere lo smalto su tutta l'unghia, ma lasciando degli spazi naturali ai lati. In questo modo l'unghia sembrerà più lunga per un effetto ottico. Infine opta per il french se vuoi un effetto visivo che punti ad allungare le unghie. Il bordo bianco e la base rosa, ad esempio, snelliscono e slanciano.

Qual è la lunghezza giusta per le unghie? La proporzione corretta per la lunghezza dell'unghia dovrebbe essere 2/3 per il letto ungueale e 1/3 per il bordo libero. Va però sottolineato che la lunghezza delle unghie è sempre legata ad una scelta personale, allo stile di vita, ma anche alla professione che si svolge e all'occasione in cui si sfoggerà la manicure.