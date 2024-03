Unghie larghe e piatte: come valorizzarle? No, le unghie non sono tutte uguali: esattamente come qualunque altra parte del corpo hanno infatti caratteristiche proprie. Una di queste caratteristiche è la struttura, che varia in base alla conformazione delle nostre dita. Ciò significa che esistono unghie dalla forma naturale stretta e più allungata, unghie corte e ampie e unghie piatte e larghe. Proprio le unghie piatte e larghe tendono a dare più grattacapi a chi ama la resa estetica: chiamate anche unghie a ventaglio perché la loro linea ricorda questo oggetto, sono spesso accompagnate dall'errata convinzione che siano meno eleganti. Non è affatto così: semplicemente occorre conoscere i gesti giusti per valorizzarle. Prima di approfondire, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Come sono le unghie piatte e larghe? Come dice il nome stesso, l'unghia piatta e larga o a ventaglio è un'unghia più larga che lunga, che a differenza delle altre tipologie risulta otticamente meno spessa. Le sue caratteristiche di base sono: Ampiezza : si estende lateralmente rispetto al dito più di quanto lo facciano altre forme di unghie;

: si estende lateralmente rispetto al dito più di quanto lo facciano altre forme di unghie; Curvatura : ha una curvatura meno pronunciata;

: ha una curvatura meno pronunciata; Scarsa flessibilità: essendo larga e piatta, questa tipologia di unghia si flette di meno. Purtroppo un'unghia di questo tipo molto spesso è anche abbastanza sottile e debole. Fortunatamente però è possibile rinforzarla sottoponendola a trattamenti specifici, che il più delle volte consistono nello stendere speciali smalti indurenti o idratanti, pensati appositamente per rendere l'unghia più resistente, così che possa crescere senza spezzarsi. Per approfondire: Rimedi per Rinforzare le Unghie Fragili

Le forme che le valorizzano Fare in modo che le unghie crescano forti e sane è fondamentale, perché per valorizzare al massimo questa tipologia è bene puntare sulla lunghezza. Per contrastarne la larghezza, infatti, è necessario far guadagnare loro qualche millimetro in più, in modo da renderle maggiormente slanciate. Occorre però anche scegliere la forma giusta e no, non sono tutte uguali: quella squadrata, ad esempio, può peggiorare la situazione e accentuare le caratteristiche negative delle unghie larghe e piatte. Le forme ideali sono: A mandorla;

A stiletto. Naturalmente molto dipende dal gusto estetico, ma il nostro consiglio è anche quello di considerare qual è il vostro stile di vita e quali sono le vostre abitudini e di rivolgervi a un'onicotecnica esperta in caso di dubbi: una professionista saprà sicuramente indirizzarvi verso la soluzione migliore.

Scegliere la forma a mandorla La forma a mandorla è simile a quella ovale, ma più affusolata. Replicando abbastanza fedelmente la linea del frutto al quale si ispirano, le unghie a mandorla hanno una base più ampia che si assottiglia gradualmente verso l'esterno, senza però mai terminare con una punta, come quelle a stiletto. Questa tipologia, infatti, prevede un'estremità dalla forma più morbida e arrotondata che essendo però più piccola della base dona comunque un senso di lunghezza. Perfette anche in questo caso per chi vuole mitigare le caratteristiche dell'unghia piatta e larga, sono molto più facili da portare rispetto alle precedenti e adatte praticamente a tutti. Realizzarle in autonomia è semplice, basta lavorare sugli angoli superiori, limandoli fino a ottenere il risultato desiderato, che in generale risulta sempre molto naturale. Per chi invece preferisce affidarsi a mani esperte, si tratta di una forma che può essere realizzata con tutte le tecniche di nail art anche nei saloni specializzati.

Scegliere la forma a stiletto La forma a stiletto è particolarmente indicata alle unghie larghe e piatte, ma attenzione: è perfetta per persone grintose ma può non essere comodissima per chi non è abituata a portarla, quindi prima di procedere è meglio valutare bene i pro e i contro. Le unghie di questo tipo sono lunghe, affusolate e affilate e non si adattano a chi usa le mani intensivamente, sia per lavoro che per hobby. Per realizzarle le strade sono due: far crescere le unghie di diversi centimetri oltre la fine del dito e poi lavorarle ai lati con una lima, fino a dare loro una forma lunga che termina a punta, oppure optare per una ricostruzione. Questa seconda opzione è la più consigliata perché riuscire a far crescere le proprie unghie tanto da dar loro una forma a punta è difficile, e il rischio è che si spezzino facilmente.