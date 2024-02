Unghie fragili, vitamine e cibi: come rinforzarle Le unghie possono mostrare segnali di sofferenza, cosa che non solo può essere fastidiosa, ma anche indicativa di carenze nutrizionali o di problemi di salute. Per questa ragione parleremo di unghie fragili, vitamine e nutrienti che possono contribuire a rinforzarle, cercando di andare a promuovere la loro salute. Dunque esploreremo le migliori vitamine per rinforzare le unghie fragili e forniremo informazioni dettagliate su ciascuna di esse, ma prima di proseguire vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza, benessere ed estetica.

Importanza delle vitamine per le unghie fragili Le unghie fragili possono essere il risultato di vari fattori, tra cui carenze nutrizionali, esposizione a sostanze chimiche aggressive e problemi di salute generale. Con il passare del tempo, diversi studiosi hanno esaminato il collegamento fra unghie fragili, vitamine e minerali e hanno anche esplorato l'importanza di integrare queste sostanze per migliorare le loro condizioni. Per esempio, in Vitamins for the Management of Nail Disease e Successful use of topical vitamin E solution in the treatment of nail, studi pubblicati rispettivamente su ResearchGate e NBCI, medici e ricercatori hanno sottolineato che sia l'integrazione orale che l'uso topico delle vitamine può cambiare radicalmente l'aspetto e il benessere di unghie fragili, sofferenti o affette da specifiche patologie. Le vitamine sono fondamentali per la salute delle unghie poiché forniscono i nutrienti necessari per promuovere la crescita e la resistenza, e oltre ad avere un beneficio per le unghie, possono anche aiutare a rinforzare i capelli, a rendere più bella e luminosa la pelle e a migliorare il benessere generale.

Le migliori vitamine per unghie fragili Ecco le vitamine più utili da assumere con costanza per promuovere la crescita di unghie sane e forti: Vitamina H - Biotina;

Vitamina C;

Vitamina E;

Vitamina A;

Vitamina D;

Vitamina B12;

Vitamina K. Di seguito capiremo qual è il ruolo specifico di ognuna di loro per la salute delle unghie e come assumerle.

Vitamina A per le unghie La vitamina A è essenziale per la crescita e il ripristino delle cellule della pelle e delle unghie e, come dimostrato dallo studio Oral nail growth supplements: a comprehensive review, la sua assunzione può fare la differenza sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista della salute complessiva delle unghie. Anche l'uso topico e l'applicazione della vitamina A migliora il benessere delle unghie, motivo per cui sono disponibili in commercio diversi smalti rinforzanti e prodotti che possono essere applicati in maniera costante. In generale, la vitamina A aiuta a mantenere le unghie idratate e le rafforza, prevenendone la rottura. La sua assunzione, come abbiamo già accennato, può venire per via orale usando degli integratori o inserendo nella dieta cibi come carote, patate dolci, spinaci, cavoli e uova e può essere associata ai prodotti da spennellare secondo le indicazioni.