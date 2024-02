Cosa fare, dunque per rimediare a questo problema? Prima di vederlo insieme, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità.

Vi siete mai chieste perché abbiamo le unghie fragili in inverno ? Sfortunatamente la stagione più fredda significa anche che la nostra pelle è più secca, i nostri capelli sono crespi e le nostre labbra sono perennemente screpolate. Nonostante esistano numerosi prodotti per combattere questi problemi, riscontriamo qualche problema in più quando si tratta delle nostre unghie, che sono più fragili che mai.

Aggiungete il fatto che tutti noi utilizziamo disinfettanti per le mani disidratanti durante il giorno: non c'è da meravigliarsi del fatto che le nostre unghie non crescono oltre una limitata misura.

Come ogni altra cosa in inverno, le nostre unghie perdono molta umidità quando la temperatura inizia a scendere. Le unghie secche e fragili sono più comunemente causate dal lavaggio e dall'asciugatura ripetuti, che può includere l'uso frequente di saponi per piatti e mani con ingredienti detergenti.

Come prevenire le unghie fragili in inverno?

Olio e lozioni per cuticole

Una dieta equilibrata

Integratore di biotina

Uso dei guanti

Come per la maggior parte delle cose nel campo della cura della pelle, dei capelli e delle unghie, la prevenzione è la strada da percorrere se si è soggetti a rotture frequenti o letti ungueali deboli, soprattutto in inverno. Il consiglio degli esperti è quello di utilizzare olio e lozioni per cuticole a seconda delle condizioni delle unghie, per aumentare i livelli di umidità. Prova a usare l'olio per cuticole ogni giorno e spalma una lozione per le mani ogni volta che ti lavi le mani o usi un disinfettante su di esse.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che, se la tua dieta non ti nutre dall'interno, nessun olio o unguento per cuticole salverà le tue unghie dalla rottura. Il cambiamento di dieta è il modo più semplice per rendere le unghie più forti gradualmente ed è un modo più sostenibile dal punto di vista economico che puoi sicuramente seguire a casa. Assumere un integratore di biotina aiuterà a fornire alle tue unghie i nutrienti di cui hanno bisogno per prosperare, ma senza una dieta corretta e sana, una pillola di per sé non farà molto.

È consigliato mangiare cibi ricchi di biotina, come le uova, per mantenere le unghie forti. Se stai cercando opzioni vegane, considera l'aggiunta di arachidi, mandorle, avocado e patate dolci alla tua dieta. Inoltre, gli alimenti con alti livelli di acidi grassi omega-3, come noci e pesce, aiuteranno a mantenere le unghie lunghe e forti anche nel cuore dell'inverno.

