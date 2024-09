Unghie e menopausa: cosa fare per proteggerle?

Unghie e menopausa: che rischi ci sono? La menopausa può portare a un indebolimento delle unghie, rendendole di fatto più vulnerabili alle aggressioni esterne. Possono sfaldarsi e rigarsi, le cuticole possono irrigidirsi, e c'è il rischio di patologie correlate o piccole infezioni. Una corretta manicure e pedicure possono aiutare a prevenire e risolvere queste situazioni. In casi più gravi è consigliato rivolgersi al proprio medico.

Perché in menopausa le unghie possono sfaldarsi? Perdono cheratina;

Perdono idratazione. Le unghie in menopausa possono sfaldarsi perché col tempo (e con l'avanzare dell'età) perdono uno dei loro componenti fondamentali. Infatti, le nostre unghie sono fatte di cheratina, una proteina dura. Quando raggiungiamo la premenopausa e la menopausa, i nostri livelli di estrogeni in calo indeboliscono la cheratina, quindi le unghie non sono così resistenti. Gli estrogeni svolgono anche un ruolo importante nel regolare la quantità di acqua che tratteniamo, e le unghie tendono a perdere idratazione.

Come curare le unghie in menopausa? Prova un integratore unghie;

Concediti una manicure/pedicure più spesso;

Idrata le unghie;

Acquista una crema per le mani di buona qualità;

Utilizzare guanti di gomma durante le pulizie;

Segui una dieta equilibrata.

Evita il solvente per smalto con acetone. Dobbiamo prenderci cura delle nostre unghie durante la menopausa usando i prodotti corretti: creme per le mani naturali, smalti rinforzanti e integratori per le unghie. Queste hanno bisogno di umidità per rimanere sane, livelli più bassi di estrogeni durante la menopausa possono portare alla disidratazione, causando unghie fragili e deboli. Cerca di mantenerle idratate ed evita prodotti chimici aggressivi (lo stesso solvente con acetone), anche quando fai i comuni servizi di casa, indossando sempre i guanti di gomma. Anche il mantenimento di una dieta equilibrata ricca di biotina, zinco e proteine ​​aiuterà. Potresti anche prendere in considerazione integratori con biotina e collagene per sostenere la forza delle unghie. La manicure e la pedicure, sia in casa che di un professionista, sono importanti per mantenere le unghie pulite e sane.

Manicure e pedicure dopo i 50 anni: come curare le unghie? Prenditi cura delle cuticole;

Opta per l'idratazione costante;

Dai una forma corta e arrotondata alle unghie;

Esegui esfoliazioni delicate;

Usa detergenti neutri;

Sottoponiti a manicure e pedicure regolari;

Scegli un top coat rinforzante;

Assumi vitamine e integratori (sotto consiglio del medico). La manicure e la pedicure sono importanti anche durante e dopo la menopausa, che tende a indebolire le nostre unghie. Per questo motivo, specie dopo i 50 anni, non dobbiamo sottovalutare alcuni passaggi, anzi rafforzarli. Con la perdita di idratazione dovuta all'avanzare dell'età ci dobbiamo affidare a un prodotto nutriente, come creme a base di burro di karitè o argan per mantenere morbide mani e cuticole. Proprio quest'ultime meritano un'attenta cura, per evitare il rischio che diventino troppo rigide. Un consiglio comune è quello di mantenere le unghie più corte e rotonde, essendo più soggette a fragilità e sfaldature. L'esfoliazione (un paio di volte al mese) deve essere delicata, e allo stesso tempo evitiamo di usare detergenti aggressivi per la pelle di mani e piedi. Prendiamoci cura di essi con regolare manicure e pedicure, per mantenere le unghie in salute e pulite. Infine, applichiamo uno smalto trasparente top coat rinforzante, per aggiungere uno strato protettivo. Per approfondire: Manicure dopo i 50 anni: come curare le unghie

Quando le unghie sono rigate, cosa vuol dire? Menopausa o invecchiamento;

Sono affette da una patologia;

Hanno subito un trauma;

C'è un'infezione in corso;

Alimentazione non corretta. La menopausa e l'avanzare dell'età non sono le uniche cause delle unghie rigate o con macchie. Infatti, il motivo più comune è un urto o un trauma di qualunque genere, seguito da una possibile infezione. Le striature possono anche indicare diverse patologie, non solo delle unghie: anemia, artrite reumatoide, dermatite, ipotiroidismo, onicofagia, psoriasi. Solitamente questo fenomeno è legato all'indebolimento delle unghie quindi, come in caso di sfaldamento, evitiamo prodotti aggressivi o chimici, dedichiamo più tempo alla loro cura, e cerchiamo di rinforzale con integratori a base di biotina. Anche se in molti casi le righe verticali sulle unghie non rappresentano un'emergenza medica, è sempre consigliato rivolgersi al proprio medico di fiducia per un'indagine sulle cause.