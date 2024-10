Quale manicure fare con le unghie corte? Per scegliere la manicure giusta per le unghie corte occorre tenere conto di alcune variabili: la forma delle dita, quella naturale dell'unghia e i tipi di colore che esaltano la nostra pelle. Partendo da questi presupposti si potranno scegliere la forma giusta e la nuance di smalto che più le esaltano.

Quali sono i vantaggi di avere le unghie corte? Praticità;

Ridotta manutenzione. Per una questione di praticità le unghie corte sono più facili da portare rispetto a quelle lunghe. Le lunghezze, specie se notevoli, possono infatti rendere difficili alcune azioni quotidiane, come i lavori manuali. Inoltre le unghie corte prevedono una gestione molto più veloce e una ridotta manutenzione, quindi rappresentano la scelta ideale sia per chi non ha tanto tempo a disposizione sia per coloro che non amano sottoporsi a lunghe sessioni di manicure. Per approfondire: Come valorizzare le unghie corte?

Come prendersene cura al meglio? Massaggiare le cuticole;

Limare il contorno dell'unghia;

Fare un maniluvio. Le unghie corte, proprio per la loro semplicità, sono molto eleganti. Attenzione però: anche se abbiamo detto che richiedono una bassa manutenzione, non significa che si debba dimenticare la nailcare. Per restituire un aspetto curato, infatti, servono tanti piccoli acccorgimenti. Almeno una volta a settimana bisogna ritagliare un momento per massaggiare il contorno dell'unghia con qualche goccia di prodotto emolliente specifico o con un olio - ottimi quelli di cocco o Argan - in modo che le cuticole si ammorbidiscano e possano essere spinte delicatamente indietro con uno spingi cuticole. Assolutamente sconsigliato tagliarle, perché si correrebbe il rischio di ferirsi o procurarsi inutili irritazioni. Per dare loro la forma desiderata, bisogna poi limare le unghie sia sulla punta sia sui lati, delicatamente e senza eccedere con la velocità, onde evitare di stressarle. Infine, l'ultimo step dovrebbe essere quello dell'idratazione, da compiere stendendo sulle mani, e quindi anche sulle unghie, una crema idratante e nutriente. Se ci si vuole concedere una coccola extra, si può anche procedere, prima di quest'ultimo passaggio, a un maniluvio, immergendo le mani in una bacinella piena d'acqua tiepida e olii essenziali a scelta.

Quali sono le forme che esaltano di più le unghie corte? A mandorla;

Ovale. La forma più adatta a chi ha le unghie corte è quella a mandorla. Essendo affusolata rende otticamente le unghie e le dita più lunghe e leggere. Un'altra forma piuttosto azzeccata è quella ovale, simile alla mandorla ma dalla larghezza sostanzialmente omogenea alla radice e in punta. Estremamente femminile, anche se non slancia tanto quanto quella a mandorla è comunque adattissima alle unghie corte. Sconsigliata invece la forma quadrata. Anche se è una delle più note, non sta infatti benissimo a tutte. Su unghie molto corte rischierebbe di farle sembrare ancora più corte o tozze, proprio a causa del fatto che la loro fine non si estende verso l'esterno. Per approfondire: Quale forma dell'unghia fare alle mani per apparire giovani?

Quali sono i colori che esaltano di più le unghie corte? Colori chiari;

Colori pastello;

Colori brillanti. La manicure per unghie corte offre tantissime opzioni tra le quali sbizzarrirsi, ma la cosa da tenere sempre in considerazione è che per valorizzarle al meglio i colori scelti dovrebbero essere chiari o brillanti perché tendono ad aprire e illuminare la superficie, facendola sembrare più lunga. Ottimi quindi il bianco e il rosa. Se però si preferisce qualcosa di meno basico, è bene sapere che anche i colori pastello come il lilla, il giallo uovo o il verde acqua donano lo stesso effetto. Ci si può però spingere anche molto oltre, con il classico rosso o con i colori fluo. L'importante è che l'unghia risulti brillante e non opaca o spenta da colori troppo scuri come nero, blu o marrone. Se volete andare sul sicuro, tenete conto del vostro incarnato e provate a usare il principi dell'armocromia unghie: il risultato è assicurato.

Come dipingere le unghie corte? Motivi grafici;

Motivi a onde;

French manicure rivisitata. Se alle unghie monocromatiche si preferisce la nail art non c'è problema, esistono soluzioni perfette anche per le unghie corte. La migliore è rappresentata da motivi grafici che si sviluppano verticalmente, come righe o piccoli puntini in linea, che esattamente come la forma allungata donano un senso di maggiore profondità. Ottimi anche i motivi con le onde, che creano movimento e dinamismo, così come qualunque gioco cromatico che preveda colori accesi e vibranti. Anche i glitter sono assolutamente ben accetti. Attenzione invece alla french manicure, che se classica potrebbe accorciare otticamente l'unghia. Meglio optare per una rivisitazione, in cui la parte più chiara è in punta.