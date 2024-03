Unghie corte e incavate: come valorizzarle

Considerate un difetto estetico, le unghie corte e incavate possono richiedere del tempo per tornare a una forma ottimale, ma attenzione: non per questo non possono essere valorizzate. Il trucco sta tutto nell'esercizio e nella tecnica e adesso vi diremo tutto quello che c'è da sapere, ma prima vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Il nostro corpo è un insieme di ingranaggi che si muovono all'unisono e che innescano mutamenti più o meno evidenti in base a una serie di stimoli interni ed esterni. Alcune di queste trasformazioni riguardano gli annessi cutanei: un esempio sono le le unghie corte e incavate , che possono assumere questo aspetto particolare per diverse ragioni.

La depressione al centro può essere lieve o grave e può interessare una o più unghie. In più, la superficie può presentare delle righe o delle increspature irregolari che possono essere orizzontali, verticali o diagonali. Considerando che la modifica dell'aspetto dell'unghia può essere anche drastico, il suggerimento è sempre quello di consultare il dermatologo per una valutazione accurata, per un trattamento adeguato e per tutti i consigli del caso.

Prima di capire come valorizzarle e assicurarci che abbiano una corretta resa estetica, facciamo un passo indietro e spieghiamo cosa sono le unghie incavate. Conosciute anche come unghie a cucchiaio o koilonichia , queste unghie diventano concave, formando una sorta di depressione al centro che conferisce loro un aspetto ondulato .

C'è anche da considerare che, pur non costituendo un pericolo per la salute , le unghie corte e incavate possono essere sintomo di una patologia, come per esempio un psoriasi , dermatite , onicofagia , anemia , ipotiroidismo o bulimia . Prima di diagnosticarvi una malattia sulla base di come sono le vostre unghie , però, è di vitale importanza che andiate a consultare il vostro medico, il quale vi prescriverà gli esami necessari.

Cosa provoca le unghie ondulate ? Le cause scatenanti in realtà sono molteplici e includono:

In linea generale chi desidera correggere questo problema dovrebbe innanzitutto ottenere una diagnosi del medico. Una volta avviata la corretta terapia, che può richiedere tempo, è consigliabile astenersi dall'uso di smalti particolarmente aggressivi per valorizzare le unghie.

Come applicare lo smalto sulle unghie corte e incavate

Come abbiamo detto, è da escludere l'applicazione di smalti aggressivi, ma per valorizzare le unghie corte e incavate si può ricorrere a un top coat che veda tra i suoi ingredienti il silicio organico. In alternativa, si può optare per delle basi rinforzanti, rigeneranti e nutrienti che contengono cheratina, vitamina E e minerali come calcio e zinco, importanti per la salute delle unghie.

Top coat e basi rinforzanti possono essere colorate e vanno applicate proprio come lo smalto, con cura e pazienza. Prima di procedere occorre limare con attenzione e spingere le cuticole con un bastoncino di legno, tagliando eventualmente l'eccesso con una forbice specifica. Se non siamo sicure di come fare, un'estetista specializzata in onicotecnica potrà aiutarci, evitandoci ferite o piccole lesioni che bruciano.

Quando applichiamo il prodotto, ricordiamoci che il pennellino deve lasciare libero circa 1-2 millimetri ai lati dell'unghia, in maniera da conferirle un aspetto più allungato.