Cosa fare se si spezza un'unghia? Le azioni da fare se abbiamo un'unghia rotta cambiano in base a come e quanto si è spezzata. Se la rottura è relativamente gestibile basterà limare per eliminare la parte rotta o danneggiata, mentre se si è spaccata sarà bene coprirla con una garza o un cerotto per riparare la parte danneggiata da urti e fattori esterni.

Posso tagliare un'unghia rotta? L'unghia rotta è da tagliare se la sua lunghezza è tale da impedirci di svolgere le nostre normali attività e se dunque non se ne può proprio fare a meno. Per farlo occorre un tagliaunghie e bisogna fare molta attenzione. Una volta tagliata l'unghia, occorre mantenere il letto ungueale asciutto e pulito per evitare infezioni, arrossamenti, gonfiore o pus.

Come aggiustare un’unghia rotta? Se l'unghia non si è spezzata in modo drastico e se la sua lunghezza e la sua forma si prestano a riparazioni, è possibile ovviare al problema usando una colla per unghie, specie se l'appuntamento per la manicure è ancora lontano. Questa colla si usa generalmente per attaccare le unghie acriliche e basta applicarla sul punto della rottura per ripararla. Occorre precisare che questa non è un'opzione se ci sono ferite, se è in mostra la pelle viva o se ci sono irritazioni.

Quali metodi ci sono per aggiustare l'unghia rotta? Usare un'unghia finta;

Usare il nastro adesivo per unghie. Sfruttare la colla pura non è l'unico modo per aggiustare un'unghia rotta. Si può per esempio usare un'unghia finta, che può essere applicata o sempre tramite la colla o sfruttando quelle adesive, che durano circa una settimana e permettono di ovviare al problema in attesa della prossima manicure, facendo anche asciugare e sanare il letto ungueale. Le più esperte possono anche sfruttare il e nastro adesivo per unghie in seta. Dopo aver limato l'unghia occorrerà usare delle pinzette per fissare il nastro in posizione, che andrà poi fissato con della colla o con uno smalto dalla rinforzante. Questa operazione renderà il tessuto trasparente e lo indurirà a filo dell'unghia. Una volta che tutto è asciutto e indurito, l'unghia viene lucidata, modellata e limata. Per approfondire: Come camuffare le imperfezioni sulle unghie con lo smalto

Come usare una bustina di tè su un’unghia rotta? Applicare una parte della bustina sull'unghia rotta;

Limare l'unghia;

Passare uno strato delicato di smalto. C'è anche un altro metodo che possiamo sfruttare, è fai da te ed è molto gettonato: usare una bustina di te. Naturalmente la bustina non deve essere bagnata, dunque non va utilizzata per consumare la bevanda. Occorre tagliarne un piccolo pezzettino, che andrà applicato sulla parte danneggiata dell'unghia e poi fissato con della colla. Dopo che la bustina avrà aderito all'unghia, occorrerà usare una lima per uniformare ed eliminare eventuali bordi rotti e intoppi. Infine, si potrà dipingere l'unghia con uno strato delicato di smalto.

Come curare un’unghia danneggiata? Limare l'unghia danneggiata;

Usare un rinforzante per unghie;

Assumere degli integratori;

Chiedere l'aiuto di un professionista. I danni alle unghie causati da traumi (dalle attività quotidiane o dall'applicazione e rimozione dello smalto) possono essere riparati, e prevenuti, con trattamenti e cure. Certamente limarle regolarmente e farlo anche quando l'unghia si è scheggiata è un ottimo modo di procedere. Per prevenire e curare questi traumi è utile anche utilizzare un buon rinforzante per unghie, assumere degli integratori e vitamine per unghie. Qualunque sia la causa del danno, riparerà i legami cheratinici nella lamina ungueale in pochi giorni. Ovviamente è sempre consigliato affidarsi alle mani di un professionista, che può intervenire con un trattamento riparatore rinforzante. Si tratta di una procedura che rende le unghie molto più forti sin dalla prima applicazione. Penetra e agisce dall'interno, aiutando a fondere la cheratina danneggiata.

Quanto tempo ci mette a guarire e a ricrescere un'unghia rotta? 1-2 settimane per un'unghia spezzata;

7-10 giorni per la guarigione del letto ungueale;

3-4 mesi per la ricrescita di un'unghia della mano caduta;

fino a 12 mesi per la ricrescita di un'unghia del piede. Un letto ungueale impiega dai 7 ai 10 giorni per guarire, se ce ne siamo presi cura tenendolo asciutto e pulito. Un'unghia spezzata e dunque fragile può richiedere fino a 2 settimane per la ricrescita, ma ci vorrà molto più tempo se questa è caduta completamente: dovrete attendere 3 o 4 mesi in caso dell'unghia di un dito della mano, fino a 12 mesi se parliamo di unghie dei piedi.