Consigli di Trucco Femminile

Il trucco (o make-up, makeup ) può essere considerato l'anello di congiunzione tra la cosmetologia (radice della scienza cosmetica) e la sensibilità estetica . Se da un lato il maquillage ha un valore artistico e come finalità ultima quella di migliorare l'aspetto generale del volto, dall'altro si deve tenere in considerazione la qualità e la compatibilità dei prodotti con la nostra pelle , con la quale i cosmetici stabiliscono uno stretto rapporto. Una volta applicato, infatti, il makeup si fonde con l' epidermide , rendendone indistinguibili i confini.

Scopo del Trucco

Il fine ultimo del trucco è psicologico e sociale, poiché consente a chi lo utilizza di comunicare quello che preferisce di sé. Tuttavia, occorre considerare che ogni cosmetico possiede della proprietà funzionali e delle caratteristiche che ne giustificano l'uso. I cosmetici per il trucco, infatti, devono proteggere, correggere e mantenere in buono stato di salute il corpo o parte di esso.

Componente estetica

In prima battuta, il trucco serve sostanzialmente a rendere attraente e/o variare l'aspetto di chi ne fa uso, nel rispetto di un senso estetico, correttivo e decorativo. Curare il proprio aspetto, interpretando la bellezza nei modi più vari, rispecchia l'esigenza di piacersi e, come sostengono alcuni studi sociologici, truccarsi risponde:

Al desiderio di suscitare interesse;

Alla necessità psicologica trasmettere l'immagine che si vuol dare di sé.

In altre parole, il make-up consentirebbe di "descrivere" la propria persona in base alla propria individualità, storia personale ed ambiente in cui si vive.

Attualmente, lo scopo del make-up è quella di migliorare l'aspetto del viso, valorizzando, in particolare, occhi e labbra. Per quanto riguarda la componente "artistica", l'utilizzo del colore (nella giusta misura, per non scadere nell'eccesso), delle sfumature e dei grafismi (per quanto riguarda lo sguardo) consentono di realizzare abbinamenti cromatici ed ombreggiature capaci di far emergere la bellezza naturale di una donna e migliorare le sue caratteristiche uniche.

Shutterstock

Il trucco contribuisce, quindi, a sviluppare un proprio stile personale e, per certi versi, può essere interpretato come un mezzo per esprimere una parte creativa di sé.

Componente cosmetologica

A prescindere dalle interpretazioni che il tempo, le culture e le mode hanno attribuito al make-up, i prodotti per il trucco rimangono cosmetici e, come tali, vanno scelti correttamente non limitandosi solamente ad una questione di preferenza estetica. Basti pensare che il trucco aderisce alla pelle così intimamente da rendere impercettibile a fine dell'uno e l'inizio dell'altra.

Capire che effetto si vuole ottenere e scegliere le texture più adatte - non sottovalutando mai la propria tipologia di pelle - permette di ottenere una resa ottimale. Occorre considerare, poi, che molti prodotti per il makeup sono divenuti un vero e proprio trattamento di bellezza, grazie agli ingredienti funzionali (idratante, anti-age, con filtri UV protettivi ecc.) con i quali sono formulati.

Chiaramente, anche l'abitudine e le preferenze individuali contano molto.