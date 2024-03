Tricogramma: cosa è e come si fa

Come si esegue il tricogramma?

Prima dell'esame

Il tricogramma, di per sé, è una procedura piuttosto semplice, che richiede tuttavia il rispetto di alcuni standard procedurali per aumentare l'affidabilità dei risultati. Ad esempio, per evitare errori interpretativi, viene richiesto al paziente di non lavare i capelli per almeno una settimana prima del test. In vista del tricogramma, per almeno due settimane andranno evitate anche frizioni e trattamenti cosmetici come ondulazioni o tinture permanenti.

L'esame

Il tricogramma inizia con il prelievo, mediante strappo, di 50-100 capelli; anche in questo caso la procedura deve rispettare regole ben precise. Lo strappo, ad esempio, dev'essere piuttosto deciso ed effettuato nella direzione di crescita dei capelli; in caso contrario può provocare deformazioni strutturali delle radici inficiando i risultati del test.

In caso di alopecia diffusa, lo strappo va eseguito nella sede di maggior diradamento, mentre di fronte a casi di alopecia areata va eseguito sul bordo della chiazza e nella zona controlaterale. In entrambi i casi, comunque, è buona regola procedere ad un ulteriore strappo da una zona di controllo, generalmente a livello occipitale. Infatti, per esempio, in caso di alopecia androgenetica maschile, l'aumento della percentuale di capelli in telogen interessa soltanto le aree fronto-occipitali, mentre in caso di effluvio in telogen il fenomeno è diffuso a tutto il cuoio capelluto.

Nel caso in cui il paziente soffra di seborrea e/o iperidrosi, il prelievo dovrà essere effettuato anche nelle zone temporali.

Se, invece, il paziente soffre di forfora, il prelievo dei capelli può essere effettuato solo nell'area della nuca.

Il campione di capelli viene quindi posto su un vetrino cosparso di balsamo del Perù, con i peli disposti parallelamente tra loro. Si copre col vetrino copri-oggetti e si procede con l'esame al microscopio ottico o a luce polarizzata. Grazie agli ingrandimenti ottici il dermatologo può valutare in quale fase di crescita si trovano i capelli stappati, osservandone la struttura con particolare attenzione a livello della radice.

Approfondimento Brevemente, ricordiamo che il ciclo vitale di un capello si compone di tre fasi contigue: Anagen : è la fase di crescita, che interessa contemporaneamente percentuali variabili tra l'80% ed il 90% dei capelli; la sua durata, di svariati mesi o addirittura di anni, tende a diminuire in presenza di alopecia androgenetica.

: è la fase di crescita, che interessa contemporaneamente percentuali variabili tra l'80% ed il 90% dei capelli; la sua durata, di svariati mesi o addirittura di anni, tende a diminuire in presenza di alopecia androgenetica. Catagen : è la fase di caduta del capello e dura circa due settimane.

: è la fase di caduta del capello e dura circa due settimane. Telogen: è la fase di riposo del capello che precede la caduta (catagen), e dura circa 100 giorni. La lunghezza di questo periodo tende ad aumentare in presenza di alopecia androgenetica, fino all'inversione del rapporto temporale tra anagen e catagen.

Una volta esaminate le radici del preparato, il tricogramma prevede la conta minuziosa del numero di capelli presenti nelle varie fasi, seguito dal calcolo delle relative percentuali.

Secondo i dettami classici, nel tricogramma normale le percentuali dei capelli nelle varie fasi corrispondono indicativamente ai seguenti valori:

Anagen: 80-90% dei capelli

Catagen: 1-2% dei capelli

Telogen: 10-20% dei capelli.

Diagnosi

Qualunque siano le percentuali di riferimento (variabili a seconda dell'apparecchiatura utilizzata, dell'esperienza dell'operatore, del tempo trascorso tra prelievo ed esame microscopico ecc.), nei tricogrammi patologici si nota una variazione rispetto ai valori standard. Tale dato, insieme al quadro clinico e all'anamnesi, rappresenta un prezioso aiuto nella formulazione di una corretta diagnosi.

Nell'alopecia areata, ad esempio, le radici hanno un aspetto distrofico in fase anagen facilmente riconoscibile, mentre nell'alopecia androgenetica le radici in fase telogen sono nettamente superiori rispetto alla norma.