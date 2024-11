Che cos’è il trattamento morfologico? Il trattamento morfologico è un tipo di protocollo estetico che si basa su un approccio estremamente personalizzato, che tiene conto delle caratteristiche corporee di ciascuna persona e dei suoi fattori biologici. Non prende in considerazione solo la forma fisica, ma anche tutti i processi che agiscono a livello interno.

Quando è nato il trattamento morfologico? Nonostante possa sembrare estremamente moderna, la filosofia morfologica affonda le radici nell'antica Grecia. Il primo a teorizzare questa metodo fu, più di duemila anni fa, Ippocrate, medico greco fondatore della medicina occidentale, che studiò proprio le forme dei corpi, ovvero la morfologia. Secondo lo studioso sarebbero quattro le costituzioni morfologiche esistenti: la linfatica, la biliosa, la sanguigna e la nervosa. Partendo da queste nozioni, oggi il trattamento morfologico consente di lavorare in modo mirato, individuando le cause che scatenano determinate problematiche, così da intervenire tempestivamente sulle origini delle stesse, e non sulle conseguenze che determinano.

In cosa consiste il trattamento morfologico? Il trattamento morfologico consiste nello studio della forma e della struttura dell'intero corpo, dei suoi organi e dei suoi sistemi per determinare quali sono le probabilità di sviluppare determinati inestetismi. Nonostante sia una branca della cosmetologia e della dermatologia ancora da approfondire, tendenzialmente parte da ciò che scatena i problemi alla cute e all'epidermide tenendo conto di tutti i fenomeni complessi che determinano la distribuzione di grasso, muscoli e tessuti. A proporre l'approccio morfologico è il dermatologo, il medico estetico o il chirurgo plastico, per riconoscere, e successivamente correggere, gli inestetismi in modo da eliminarli alla base. Questo approccio, basandosi sulle caratteristiche genetiche ed epigenetiche di ciascuno, sarebbe in grado di garantire risultati molto migliori rispetto a quelli alla base dei trattamenti tradizionali.

Quali sono le morfologie esistenti? Morfologia linfatica

Morfologia biliosa

Morfologia sanguigna

Morfologia nervosa Le morfologie esistenti sono quattro: la linfatica, la biliosa, la sanguigna e la nervosa. Ogni persona ne ha una dominante, alle quali corrispondono determinati inestetismi che ha maggiore probabilità di sviluppare.

Quali sono gli inestetismi comuni per ogni morfologia? Specifichiamo subito che a individuare la nostra morfologia e a suggerire quali sono davvero gli inestetismi che hanno più probabilità di colpirci sarà sempre e soltanto il medico , ma in generale una persona dalla morfologia linfatica sarebbe più soggetta a cellulite di tipo edematoso, sensibilità cutanea, gonfiore, ipotonia muscolare, adiposità generale e localizzata. Una persona dalla morfologia biliosa sarà invece soggetta a cellulite compatta, smagliature, contratture muscolari, pelle grassa o, al contrario secchezza cutanea. Chi ha una morfologia sanguigna soffrirà invece più probabilmente di cellulite e adiposità localizzate e pelle delicata che tende ad arrossarsi facilmente o a sviluppare couperose. Infine, una persona dalla morfologia nervosa sarà soggetta a cedimenti cutanei, cellulite localizzata e compatta, smagliature e invecchiamento precoce della pelle. Per approfondire: Cellulite: cos'è e come trattarla

Come si svolge un trattamento morfologico? Si fa un test per indagare i fattori genetici;

Si fa un'anamnesi completa;

Si indagano anche le abitudini alimentari;

Si approfondiscono le abitudini legate alla sincare;

Si suggeriscono le soluzioni mediche e cosmetiche più idonee. Non esiste un unico modo in cui si svolge il trattamento morfologico perché, appunto, è un processo personalizzato. Deve però essere fatto da un esperto qualificato che dia inizio al percorso con un test che individuare la morfologia dominante. Generalmente si tratta di un questionario volto a indagare alcuni fattori genetici, seguito da un'anamnesi completa che tiene conto, per esempio, anche dello stato di salute o delle predisposizioni. Si indagano poi fattori come abitudini quotidiane, carattere, stato di soddisfazione della propria vita e benessere generale ma anche skincare routine. A seguire si entra nel vivo, con il trattamento morfologico vero e proprio, che si svolge con il supporto di un mix di prodotti cosmetici professionali specifici e di alto livello e di tecnologie innovative che agiscono direttamente e in modo mirato sulle cause degli inestetismi. Il trattamento morfologico può essere applicato sia sul viso sia sul corpo. Per approfondire: Skincare viso quando hai poco tempo: come farla?