Si tratta di un ingrediente che sulla carta è davvero umile, ma che possiede delle proprietà che possono portare a benefici a dir poco straordinari sia per la pelle che per i capelli.

A spiccare tra tutti è il riso glutinoso , cereale tipico dell'Asia, Paese dal quale in effetti proviene l'abitudine di usare quest'acqua nella skincare. Il primo utilizzo conosciuto, in fatti, risale a oltre 1.000 anni fa in Giappone.

Un ingrediente umile, dicevamo, perché si tratta dell'acqua rimasta dopo la cottura del riso . Attenzione però, perché è essenziale che non sia salata e, in verità, alcune tipologie di riso rendono questo composto molto più benefico per la loro tendenza a rilasciare più amidi.

In seguito, e in particolare dopo la pubblicazione di studi (come Rice Water: A Traditional Ingredient with Anti-Aging Efficacy ), si sono messe in luce tutte le sue doti in relazione al benessere della pelle e, in particolare, sono state sottolineate le sue proprietà tonificanti, emollienti e antiage .

L'acqua di riso, o per meglio dire il suo uso, è diventata famosa anche e soprattutto grazie ai social network. Su Instagram prima e su TikTok dopo, moltissime esperte di bellezza hanno condiviso tutti i vantaggi del suo uso. Dapprima, occorre specificarlo, i contenuti diffusi sul web si concentravano sui benefici che l'acqua di riso ha per i capelli .

Ma non è tutto qui, perché come dimostra uno studio pubblicato sul Journal of Science and Research , se il riso viene fatto cuocere a lungo e se l'acqua arriva a un certo livello di fermentazione , la miscela può avere effetti più potenti e diventare anti-microbica. In più, può contenere anche una sostanza chiamata pitera , un sottoprodotto del lievito che contribuisce al rinnovamento cellulare.

Tutti i benefici e i vantaggi dell'acqua di riso derivano da ciò che contiene e questo perché, di base, il riso ha numerose sostanze nutritive . Quando questo cereale viene immerso nell'acqua, per di più cuocendo, alcuni di questi nutrienti vengono rilasciati nel liquido. Con pochissime variazioni tra una tipologia di riso e l'altra e in base a diversi studi, questo ingrediente comprende:

Benefici per i capelli

Dato che, come abbiamo accennato all'inizio, la ragione per cui l'acqua di riso è diventata famosa sono i benefici per la cura dei capelli, non possiamo esimerci dal riassumerli. Per via delle sostanze che contiene, questa miscela aiuta a:

Stimolare la crescita dei capelli ;

; Rendere la chioma più luminosa;

Rimuovere le impurità dalle ciocche e cuoio capelluto;

Ammorbidire la capigliatura;

Districare;

Ridurre l'effetto crespo;

Rinforzare i capelli deboli;

Proteggere la chioma dall'azione dei radicali liberi.

A confermare tutti questi effetti positivi sono diverse ricerche, ma tra tutte la più interessante è probabilmente Application of Rice Water for Hair Growth, che sottolinea anche come l'acqua di riso abbia per il cuoio capelluto e per la chioma un effetto antinfiammatorio grazie all'attività delle sue molecole bioattive (come i polifenoli antocianici) e che ha anche la capacità di stimolare la melanogenesi, prevenendo l'ingrigimento dei capelli.