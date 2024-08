Trattamenti spa per capelli: cosa sono e a cosa servono?

Cos’è una hair spa? Tra i trattamenti beauty più chiacchierati del momento c'è la hair spa, una vera e propria beauty routine completa che si occupa di coccolare cuoio capelluto, lunghezze, punte e chioma per donare un effetto idratante e rinvigorente. Un autentico momento di relax che si compone di diversi step donando benessere. Scopriamo insieme quali sono i trattamenti spa per capelli che ne fanno parte.

Quali trattamenti si possono fare ai capelli? Diagnosi del capello;

Scrub al cuoio capelluto;

Maschere pre-shampoo;

Stimolazione del cuoio capelluto tramite getti d'acqua e massaggi;

Trattamenti post shampoo con oli e gloss. I centri professionali che si occupano di trattamenti spa per capelli iniziano il percorso personalizzato facendo un'analisi del capello. Attraverso una diagnosi si identificano le possibili problematiche dei capelli come le lunghezze secche, una caduta frequente, una perdita abbondante di ciocche o ancora un accumulo di forfora per poi andare ad implementare una strategia totalmente personalizzata. Tra i primi passaggi della hair spa c'è poi lo scrub al cuoio capelluto pensato per una detersione profonda: non solo va a rimuovere cellule morte proprio come l'esfoliazione su ogni altra zona del corpo, ma aiuta a stimolare il microcircolo favorendo la ricrescita di nuovi capelli e aumentando le probabilità che le lunghezze crescano forti e sane. Un'altra possibilità è utilizzare un trattamento pre-shampoo come ad esempio una maschera altamente nutriente che dovrà essere risciacquata prima di procedere. Alcuni trattano le lunghezze con il vapore: questo passaggio aiuta a far penetrare in profondità i nutrienti contenuti nella maschera, rendendo il trattamento più efficace. Tra i momenti beauty coccola c'è anche la stimolazione del cuoio capelluto attraverso apposite "fontanelle" che creano getti d'acqua e massaggi fatti a mano per migliorare la microcircolazione. Tutto si conclude con trattamenti post shampoo nutrienti e specifici, solitamente a base di oli e gloss che aiutano ad ottenere un finish come appena usciti dal proprio hair stylist di fiducia. Per approfondire: Come rigenerare i capelli?

Come massaggiare il cuoio capelluto per far crescere i capelli? Mani sulla testa;

Movimenti circolari;

Insistenza sulla zona delle tempie;

Stimolazione ripetuta in zone chiave;

Utilizzo di gocce di olio essenziale per massimizzare i benefici. Il massaggio del cuoio capelluto è una pratica semplice ma estremamente efficace per favorire la crescita dei capelli. Non possiamo negare però che abbia addirittura effetti sul benessere generale, riducendo lo stress e regalando un momento di relax immediato. Gli esperti agiscono posizionando le mani sulla testa, iniziando dalla zona delle tempie e facendo movimenti circolari si muovono coprendo tutta la superficie del cuoio capelluto, senza trascurare la zona della nuca. La pressione deve essere percepibile ma chiaramente non deve essere doloroso. Alcuni punti chiave vengono stimolati con più attenzione utilizzando i polpastrelli per stimolare i follicoli piliferi. Di una durata tra i 5 e i 10 minuti, dovrebbe essere ripetuto nel tempo per ottenere maggiori benefici; per massimizzarne gli effetti vengono talvolta utilizzate gocce di olio essenziale.

Che benefici dà la spa per capelli? Idratazione profonda;

I capelli appaiono subito più sani e luminosi;

I capelli crescono più velocemente e sono più voluminosi;

La salute del cuoio capelluto e delle lunghezze migliora;

Riduzione dello stress e sensazione generale di relax. I trattamenti spa per capelli sono in grado di dare numerosi benefici; il più evidente è l'idratazione profonda che si ottiene già dalla prima seduta. I prodotti specifici agiscono in profondità, andando a nutrire il fusto donando un immediato effetto luminoso e sano. Se ripetuta nel tempo, è in grado di rafforzare le chioma combattendo danni come quelli provocati dal sole o dall'inquinamento. Gli ingredienti utilizzati nelle maschere e nei trattamenti contengono nutrienti essenziali che rinforzano i capelli dalla radice alle punte. Tra gli effetti benefici c'è anche un miglioramento della crescita in lunghezza e numero di capelli grazie alla stimolazione della circolazione sanguigna attraverso più step. In generale, la salute del cuoio capelluto e delle lunghezze migliora notevolmente ma non possiamo trascurare il benessere generato da un trattamento così rilassante.

Che differenze ci sono tra hair spa e parrucchiere? Entrambi si occupano di capelli;

I saloni di parrucchieri hanno un approccio più legato all'estetica;

Le hair spa lavorano sul trattamento curativo e sul benessere del capello a 360 gradi. Trattamenti spa per capelli e saloni di parrucchieri si occupano di benessere dei capelli ma chiaramente lo fanno in modo diverso. Se l'hair stylist si occupa per lo più di estetica con pieghe, tagli e colore, i trattamenti spa non sono pensati per ottenere una piega perfetta ma per lavorare in profondità donando relax, benessere e nutrendo in modo quasi curativo il capello. Per approfondire: Come avere capelli più folti e lucenti?