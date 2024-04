Già, perché prima di optare per operazioni e interventi, dovremmo dare molta più rilevanza a una serie di abitudini (dalla skincare ai massaggi, passando per l'alimentazione corretta) che possono davvero fare la differenza e aiutarci ad avere una pelle più tonica , luminosa e visibilmente più giovane. Prima di parlarne nel dettaglio, però, vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza, benessere, cosmesi ed estetica.

Tra una zampa di gallina e una linea sottile, dunque, diventa inevitabile chiedersi cosa fare: quali trattamenti per le rughe dovremmo davvero prendere in considerazione? Nella nostra mente inizia anche a farsi spazio il sospetto che ricorrere al bisturi sia l'unico rimedio, ma la verità è che non è affatto vero.

Le rughe sono delle increspature, delle pieghe cutanee che si formano sul corpo per via dell'incedere dell'età. Con il passare del tempo, infatti, il nostro organismo inizia a ridurre la produzione di alcune sostanze essenziali per svolgere tutte le sue funzioni, comprese quelle relative al mantenimento dell'elasticità e del turgore.

Dove compaiono le rughe sul volto?

Anche se occorre precisare che l'invecchiamento cutaneo e l'insorgenza delle rughe segue tempistiche e modalità differenti per ognuno di noi, in base a stile di vita e buone (o cattive) abitudini, i punti in cui queste pieghe compaiono sono più o meno uguali per tutti. In linea generale, i primi segni del tempo iniziano a manifestarsi dai 30 anni, in primis sul contorno occhi.

Shutterstock

A seguire, insorgono le rughe sulla fronte (spesso conseguenza delle molte espressioni che facciamo durante il giorno) e, contestualmente o poco tempo dopo, tocca alle rughe naso labiali. Non occorre però dimenticare che anche il collo viene segnato dalle rughe, e spesso invecchia prima se non riceve le adeguate cure. Come si fa, dunque, a trattare tutti questi segni del tempo senza ricorrere al bisturi?

Per approfondire: