Trattamenti a Luce Pulsata: 7 Motivi per Farli a casa

Trattamenti Luce Pulsata a Casa La rimozione definitiva dei peli superflui è possibile grazie all'epilazione con la tecnica della luce pulsata. In partcolare l'epilazione a luce pulsata si rivela molto pratica perché non è necessario recarsi presso centri specializzati, ma la si può utilizzare anche in casa grazie agli appositi epilatori. Ecco 7 motivi per cui i trattamenti a luce pulsata da fare a casa possono essere un'ottima soluzione.

Rimozione Definitiva dei Peli Visibili Mentre altri metodi rimuovono i peli del corpo solo temporaneamente e puoi assistere alla loro ricrescita, i dispositivi a luce pulsata Braun Silk-expert affrontano il problema alla radice: dopo un'iniziale depilazione, rendono inattivi i follicoli piliferi, interrompendo il ciclo di ricrescita del pelo. Il risultato è la rimozione definitiva dei peli visibili e una pelle dall'aspetto fantastico.

Sicuro ed adatto alla tua pelle Braun Silk-expert è l'unica luce pulsata con Tecnologia SensoAdapt™. Un sensore della tonalità di pelle all'avanguardia, che rileva continuamente la tonalità della pelle e regola automaticamente l'intensità della luce. Viene rilasciata la quantità ideale di luce per un trattamento efficace e sicuro. Photo Courtesy

Trattamenti a Luce Pulsata a Casa: Soluzione Efficace Braun Silk-expert si avvale della più recente tecnologia professionale a base di luce pulsata impiegata in saloni di bellezza e cliniche dermatologiche. Braun ha adattato tale tecnologia per un uso sicuro ed efficace nel comfort della tua casa. Per saperne di più su come funziona IPL.

Trattamenti a Luce Pulsata Rapidi La modalità a scorrimento veloce consente trattamenti rapidi ed efficaci ed è consigliata per superfici ampie della pelle come le braccia o le gambe. Tecnologia a luce pulsata per l'utilizzo rapido a casa con impulsi luminosi ad ad alta intensità. La parte inferiore della gamba può essere trattata in solo 7 minuti Photo Courtesy

Trattamenti a Luce Pulsata senza dolore Il dispositivo Braun Silk-expert luce pulsata emette una luce calda e i livelli di fastidio sono molto ridotti. Per chi utilizza il dispositivo per la prima volta o per trattare aree sensibili, come il viso o la linea del bikini, sono presenti una modalità delicata ed una extra-delicata.

Epilatore a Luce Pulsata: perché è più comodo? Dispositivo fornito di collegamento alla rete elettrica che ne consente l'uso ininterrotto alla massima potenza. In questo modo non è necessario ricaricare il dispositivo durante il trattamento.