Epilazione a luce pulsata: cos’è?

L'epilazione a luce pulsata è un metodo la rimozione dei peli superflui che sfrutta la tecnologia della luce pulsata ad alta intensità (IPL, acronimo di Intense Pulsed Light).

Il principio su cui si basa è quello della fototermolisi selettiva. In pratica, la luce pulsata intensificata emessa durante il trattamento colpisce i bulbi piliferi, provocando il surriscaldamento del follicolo e dei vasi sanguigni che lo irrorano; in questo modo, viene compromessa la vitalità delle cellule della matrice responsabili della rigenerazione della peluria. Quando la melanina contenuta nei bulbi assorbe le radiazioni, l'energia in esse contenuta viene trasferita al bulbo sotto forma di calore; ciò provoca il raggiungimento di temperature elevate, che provocano via via la degradazione del follicolo (termolisi). Man mano che si eseguono i trattamenti, i peli ricrescono meno velocemente (da 4 settimane all'inizio a diversi mesi in seguito) e sono sempre più sottili.

Shutterstock

