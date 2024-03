Trattamenti di lifting a lungo termine: vantaggi e svantaggi

Trattamenti di lifting a lungo termine, alleati contro l'invecchiamento Mai come negli ultimi anni, il desiderio di voler fermare il tempo e donare al proprio volto un aspetto sempre giovane e radioso, è stato così forte. Un desiderio che nasce dalle immagini a cui si è sottoposti ogni giorno e che si tende a voler imitare, dalla voglia di prendersi cura di sé e dalle maggiori possibilità di accedere a trattamenti una volta più di nicchia ma che oggi sono più accessibili e alla portata di tutti. Tecniche diverse che garantiscono uno stop al tempo che passa e al naturale invecchiamento della pelle, come i trattamenti di lifting a lungo termine. Ma di cosa si tratta esattamente? Prima di scoprirlo, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di benessere e bellezza.

Dove si esegue il lifting? Un trattamento anti age, quindi, che a seconda della zona del viso che si vuole trattare si differenzia in diverse tipologie. In base alle aree del viso che si desidera trattare, infatti, esistono diversi tipi di lifting: il lifting dell'intero volto;

lifting del terzo medio del volto, ovvero della zona delle guance e degli zigomi;

il lifting di fronte e sopracciglia;

lifting del collo e del mento. Sono molte le persone che si sottopongono ai più svariati trattamenti anti age, che nella maggior parte dei casi regalano risultati ottimi. Tuttavia sono ancora in molti ad aver timore di sottoporsi a interventi troppo invasivi e netti, preferendo invece una via più dolce e che garantisca una maggior naturalezza al volto. In questi casi si preferisce un ringiovanimento del viso senza bisturi, che permette di non cedere al tempo che passa, ma senza puntare a un risultato che fa apparire completamente diversi dall'oggi al domani.

Cosa sono i trattamenti di lifting a lungo termine? I trattamenti lifting a lungo termine sono pensati anche per questo: non creare degli effetti troppo appariscenti, ma il più naturali possibili. Inoltre non necessitano di una spesa troppo sostenuta, adattandosi, quindi, alle esigenze di ognuno. Si tratta dunque di interventi molto più simili a un piano di "buon invecchiamento" piuttosto che a una terapia d'urto, il cui scopo è quello di non stravolgere mai l'aspetto del viso stesso, ma di mantenerlo nel tempo, senza esagerazioni e garantendo un aspetto naturale e in salute. Una sorta di "piano di invecchiamento sano" che parte dall'idea di base è che i pazienti si sottopongano a piccoli trattamenti dermatologici nell'arco di alcuni anni, in modo da non trovarsi mai di fronte a un viso completamente nuovo ma che ne preservi le caratteristiche nel tempo in modo naturale. I trattamenti di lifting a lungo termine, infatti, si basano su una prima diagnosi del viso, che va ad analizzare ossa, muscoli, pelle, grasso e tessuto connettivo. L'obiettivo è quello di usare queste informazioni per poter scegliere l'intervento migliore utile a garantire un miglior invecchiamento nel tempo.

In cosa consistono i trattamenti di lifting a lungo termine? Non un intervento "one shot", quindi, ma una serie di trattamenti più piccoli, a base di botox, filler, laser e peeling, oltre a trattamenti per il viso e a prescrizioni per la cura della pelle, eseguiti nel corso del tempo da medici e i chirurghi per mantenere la pelle del viso più levigata e rimpolpata, in modo tale da avere un aspetto fresco, ma mai eccessivamente teso, gonfio o innaturale. Un modo ponderato e minimalista di migliorare l'invecchiamento della pelle, che si compone di trattamenti di lifting a lungo termine non standardizzati, ma oculati e scelti passo dopo passo a seconda dell'esigenza e della volontà della persona che vi si sottopone. E che come tali possono cambiare nel corso del tempo, ma sempre seguendo lo stesso filo conduttore e un programma di miglioramento della cute. Per approfondire: Siero viso antirughe: come deve essere e come agisce. Quale è il migliore?