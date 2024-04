Trapianto di Sopracciglia: come funziona, rischi e costo

In genere, per realizzare il trapianto di sopracciglia, i chirurghi si avvalgono della tecnica micro FUE, usata anche per il trapianto di capelli .

Prima del trapianto di sopracciglia, il chirurgo deve incontrare e visitare il paziente, per valutare la fattibilità dell'intervento e per illustrargli tutti i passaggi della procedura.

Le persone scelgono il trapianto di sopracciglia per svariati motivi; in genere, tuttavia, è per rimediare a un diradamento che crea un certo disagio estetico.

Tuttavia, ricoprono anche altre funzioni: innanzitutto, hanno un ruolo nella comunicazione , contribuendo alle espressioni facciali (si pensi, per esempio, all'aggrottamento delle sopracciglia della persona arrabbiata); in secondo luogo, hanno il compito di fermare e deviare il sudore che, altrimenti, finirebbe negli occhi .

Le sopracciglia sono note soprattutto per rappresentare un tratto estetico importante del viso , il che spiega perché molte persone ricorrono a svariate strategie cosmetiche per infoltirle, cambiarne la forma ecc.

Se correttamente eseguito, il trapianto di sopracciglia ha esiti permanenti , ovvero l'infoltimento ottenuto dura tutta la vita. Ciò permette alle persone che erano solite ricorrere a matite o ad altre strategie temporanee o semi-permanenti per l'infoltimento delle sopracciglia di abbandonare queste pratiche cosmetiche, poiché non più necessarie.

In poche parole, consiste nel prelievo di un set di follicoli piliferi presenti in un'area di cuoio capelluto del paziente e nel loro trasferimento sulle sopracciglia, in modo da infoltire/ripopolare la zona.

Il trapianto di sopracciglia è più frequente nelle donne, ma ciò non deve far pensare che sia esclusivo del sesso femminile.

Possono richiedere un trapianto di sopracciglia le persone insoddisfatte delle proprie sopracciglia , in quanto poco folte; in questo caso, l'intervento andrebbe a correggere un difetto estetico congenito .

Il trapianto di sopracciglia può rappresentare una soluzione al diradamento delle sopracciglia dovuto all' alopecia areata o a un disturbo ossessivo-compulsivo noto come tricotillomania (caratterizzato dall'impulso irrefrenabile di strapparsi i peli del corpo, comprese le sopracciglia).

Questa visita medica è per il paziente un'importante occasione per porre al chirurgo tutte le domande relative alla procedura e alle sue implicazioni.

Procedura

Come funziona il Trapianto di Sopracciglia?

Intervento di tipo ambulatoriale, il trapianto di sopracciglia prevede sostanzialmente 4 fasi:

Anestesia locale .

. Prelievo dei cosiddetti innesti . Gli innesti altro non sono che i follicoli piliferi che il chirurgo rimuove dalla zona donatrice per appunto innestarli nella zona di trapianto.

. Gli innesti altro non sono che i follicoli piliferi che il chirurgo rimuove dalla zona donatrice per appunto innestarli nella zona di trapianto. Conservazione dei follicoli piliferi in una speciale soluzione nutritiva .

. Impianto dei follicoli piliferi a livello delle sopracciglia.

In genere, per il trapianto di sopracciglia, i chirurghi estetici adottano la cosiddetta tecnica micro FUE.

Anestesia locale

L'anestesia locale permette al paziente di non avvertire alcun dolore durante l'intervento. A praticarla è un medico specializzato in Anestesia e Rianimazione.

Tecnica micro FUE

FUE è l'acronimo inglese di Follicular Unit Extraction, che in italiano è traducibile con Estrazione di Unità Follicolare.

Sostanzialmente, la tecnica micro FUE prevede il prelievo e l'innesto di singoli follicoli piliferi.

Per il prelievo, il chirurgo impiega uno speciale ago cavo collegato a un micromotore; per l'innesto, invece, utilizza dei bisturi speciali che permettono di creare un alloggio funzionale nella zona da trapiantare, in modo da potervi collocare il follicolo pilifero.

Ovviamente, all'innesto dei follicoli segue una sorta di chiusura dell'alloggio appositamente creato, in maniera da ultimare il trapianto.

La tecnica micro FUE offre la possibilità di effettuare un prelievo e un innesto molto precisi e accurati: per un trapianto di sopracciglia corretto e naturale, infatti, occorre prelevare follicoli piliferi monobulbari (ossia che contengano 1 solo bulbo) e bisogna innestarli seguendo il naturale orientamento delle sopracciglia.

La tecnica micro FUE, inoltre, è minimamente invasiva, in quanto non comporta incisioni di alcun tipo.

Conservazione dei follicoli piliferi

Il prelievo dei follicoli piliferi interrompe la circolazione sanguigna a loro diretta. Ciò comporta anche l'interruzione dell'apporto di nutrienti che servono a mantenerli in salute e vitali.

Per far fronte a questa problematica e preservare la salute e la vitalità dei follicoli piliferi, si rende necessaria la loro conservazione in una speciale soluzione nutritiva fino al momento dell'impianto.

A giustificare questa precauzione è il fatto che tra prelievo e innesto dei follicoli piliferi intercorre un tempo tecnico che serve a preparazione la zona d'impianto.

Area donatrice

L'area donatrice è una porzione di cuoio capelluto.

Di solito, il prelievo per un trapianto di sopracciglia avviene a livello della nuca o dietro le orecchie, dopo opportuna rasatura (solo della porzione di interesse).

La caratteristica che più conta dell'area donatrice è che possieda follicoli piliferi vitali e dalla crescita stabile.

Generalmente, i chirurghi scelgono un'area di cuoio capelluto resistente al fenomeno dell'alopecia androgenetica, che è il principale motivo di scarsa vitalità e caduta dei capelli.

Se le potenziali aree donatrici sono molteplici, il chirurgo si concede anche la possibilità di scegliere quella popolata da capelli la cui consistenza assomiglia di più a quella delle sopracciglia.