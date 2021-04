L'impiego di questo cosmetico è complementare a quello del latte detergente , in quanto permette di asportarne gli ultimi residui e facilita l'allontanamento delle particelle di sporco ( sebo , impurità e make-up ) dalla superficie cutanea. Per l'applicazione del tonico, basta inumidire un dischetto di cotone con una piccola quantità di prodotto, quindi picchiettarlo su tutto il viso, senza strofinare. Il risultato è una pelle piacevolmente fresca, luminosa e compatta.

L'uso del tonico dev'essere abbinato a quello del latte detergente e ad uno struccante idoneo per la zona del contorno occhi , in grado di sciogliere facilmente le particelle di sporco, i residui di make-up e le impurità. Per la corretta detersione del viso , basta versare una piccola quantità di latte detergente su un batuffolo di cotone, quindi massaggiarlo sulla pelle del viso con delicati movimenti circolari. L'applicazione del tonico che segue è semplice: è sufficiente inumidire un dischetto di cotone con il prodotto, quindi picchiettarlo sull'area precedentemente detersa. In questo modo, la sensazione di piacevole freschezza tipicamente conferita dal prodotto permarrà sulla pelle del viso. Durante l'uso del tonico occorre fare attenzione ad evitare il contorno occhi e a non strofinare per evitare arrossamenti dovuti all'attrito. Una volta conclusa questa beauty routine, la pelle dev'essere reidratata con una crema da notte o da giorno , per ricostituire il film idrolipidico che la ricopre e la protegge come una barriera.

Tonico viso su Amazon

Questo tonico per il viso anti-età conferisce freschezza all’incarnato e immediato benessere alla pelle. Merito della sapiente combinazione di estratti vegetali, vitamine, tè verde e acido ialuronico che idratano, rinfrescano e addolciscono anche le epidermidi più delicate e svolgono un’efficace azione antinvecchiamento. Il risultato è un viso non solo perfettamente tonificato, ma anche fresco, luminoso e vellutato.

Passare la lozione su viso e collo con un batuffolo di cotone. Per un’intensiva azione tonificante, può anche essere utilizzata come “maschera” applicandola sul viso sotto forma di impacco.

Questo tonico all’acqua di rose, puro al 100%, biologico e non raffinato, è ricco di antiossidanti naturali e adatto per tutti i tipi di pelle, inclusi quelli più sensibili.

Il prodotto fornisce un'istantanea idratazione a viso e collo, ringiovanisce la pelle stanca e illumina la carnagione. Leggera e versatile, questa acqua di rose è in grado di ripristinare l'equilibrio del pH nella pelle, assorbe il sebo in eccesso (senza causare secchezza), calma e dona sollievo alle infiammazioni nella zona perioculare, tratta brufoli e punti neri.

Il tonico è prodotto a mano in Marocco e distillato naturalmente utilizzando processi tradizionali, con l'utilizzo esclusivo dei petali di rosa di migliore qualità e la più pura acqua di montagna.

