Che cosa sono i toner pad? I toner pad sono dischetti di cotone preumidificati, che vengono imbevuti in formulazioni toniche per il viso (da qui il nome toner). Arrivano a noi direttamente dalla skincare coreana e si dovrebbero usare dopo la detersione. Sono molto pratici ed efficaci, anche sulle pelli sensibili.

Che differenza c'è fra toner pad e tonico viso? Come abbiamo già detto i toner pad sono imbevuti di tonico viso, dunque la differenza sta effettivamente nel formato. Mentre il classico tonico è generalmente venduto in flacone sotto forma di soluzione a base acquosa o idroalcolica, i toner pad sono dischetti già pronti all'uso.

A che cosa servono i toner pad sulla pelle? Idratare;

Purificare;

Tonificare;

Lenire;

Calmare;

Riequilibrare;

Levigare;

Svolgere una funzione astringente

Non irritare la pelle. Le principali funzioni dei toner pad sono in tutto e per tutto simili a quelle del tonico: asportano le impurità più resistenti, svolgono un'azione astringente e stimolante e prevengono la comparsa degli inestetismi cutanei. Hanno anche azione lenitiva, rinfrescante, addolcente e decongestionante. Un altro obiettivo è quello di mantenere inalterato il grado di umidità della cute: sono dunque idratanti, ma in più sono in grado di levigare leggermente, in un modo delicato, che non irrita e li rende adatti anche alle pelli più sensibili. Grazie agli ingredienti attivi di cui sono imbevuti, agiscono in modo mirato su alcune problematiche della pelle.

Di cosa sono imbevuti i toner pad per la skincare? Acido ialuronico;

Collagene;

Aloe vera;

Vitamina C;

Vitamina E;

Estratti botanici. Esistono diverse tipologie di toner pad e di conseguenza cambia anche la loro formulazione. In linea generale, però, i dischetti preumidificati contengono ingredienti idratanti come l'acido ialuronico, anti-age e ristrutturanti come il collagene, nutrienti e purificanti come l'aloe vera e tonificanti, oltre che vitamine essenziali per la pelle ed estratti botanici. Il consiglio è sempre quello di leggere il codice INCI per capire quale ingrediente è prevalente e per comprendere ancora meglio quale può essere la sua funzione.

Come si usa il toner pad sulla pelle? Dal momento che sono già imbevuti degli ingredienti per una parte della skincare, è sufficiente prendere un pad e posizionarlo sulle zone del viso su cui volete farlo agire, come se fosse una maschera. Alcuni dischetti possono anche essere leggermente picchettati. Non è necessario sfregare o strofinare. A questo punto la pelle di fronte, guance, mento è pronta per il passo successivo della vostra skincare.

Quali sono i vantaggi dei toner pad? Praticità;

Igiene;

Detersione;

Idratazione;

Applicazione rapida;

Leggera levigazione;

Effetti immediati. I toner pad sono molto apprezzati e si stanno diffondendo velocemente grazie ai loro vantaggi. Sono facili da applicare sulla pelle, non irritano perché non bisogna strofinare, sono idratanti e leviganti allo stesso tempo, per donare alla pelle luminosità ed elasticità. Inoltre, dal momento che si utilizzano singolarmente e sono già imbevuti degli ingredienti necessari, sono anche molto igienici. Si possono applicare direttamente sulle zone cutanee problematiche e i loro benefici sono visibili sin da subito. Vedrete immediatamente la vostra pelle più omogenea e la sentirete più liscia.

Quando usare i toner pad per la skincare? Durante la skincare della mattina;

Durante la skincare della sera;

Dopo un allenamento;

Dopo il lavoro;

In estate, quando c'è umidità;

In qualsiasi momento si voglia rinfrescare la pelle. I dischetti preumidificati possono sostituire il tonico nella skincare. Dal momento che sono molto delicati, vanno bene sia alla mattina che alla sera. La loro funzione non è esfoliante, ma leggermente levigante, infatti la pelle rimane liscia e idratata dopo l'applicazione e non c'è il rischio di agire in maniera aggressiva. Per un effetto rinfrescante dopo una giornata di lavoro o dopo un allenamento, si possono applicare sul viso i toner pad. Grazie alla loro funzione idratante, sono indicati anche nelle giornate umide dell'estate, per ridonare alla pelle la sua naturale luminosità. Per approfondire: Skincare mattutina: i passaggi da non dimenticare mai

Qual è la differenza tra toner pad e dischetti esfolianti? I toner pad non hanno funzione esfoliante – i dischetti sono esfolianti;

I toner pad hanno ingredienti idratanti – i dischetti contengono spesso acidi;

Il tessuto del toner pad è liscio – i dischetti sono abrasivi. È facile confondere i toner pad con i dischetti esfolianti, ma tra i due ci sono delle differenze di funzione, contenuto e materiale. Innanzitutto, come abbiamo più volte ripetuto, i dischetti preumidificati hanno una funzione idratante e solo leggermente levigante, al contrario, i dischetti esfolianti contengono spesso acidi come l'acido salicilico o glicolico, che rimuovono le cellule morte favorendo un ricambio cellulare. I pad invece contengono ingredienti idratanti come l'acido ialuronico, l'aloe vera e altri estratti botanici calmanti, che li rendono adatti anche ad una pelle sensibile. Proprio per quest'ultimo motivo, i pad sono fatti di morbido cotone, che non aggredisce la pelle.

Posso sostituire la maschera viso con i toner pad? I toner pad agiscono come delle mini-maschere, ma non è consigliabile usarli come sostituti perenni. Al più, possono essere delle alternative espresse, perché sono più pratici e veloci. Infatti, molto spesso una maschera viso richiede tra i 20 e i 30 minuti di posa per sprigionare le sue proprietà benefiche. I toner pad, invece, agiscono rapidamente pur offrendo benefici simili. C'è da dire che per un'idratazione completa fare la maschera è sempre la soluzione migliore, ma dal momento che i dischetti sono più piccoli e già umidificati, possono essere applicati solo su specifiche zone del viso sulle quali si vuole agire, come le guance o la fronte. Per approfondire: Tipi di maschere viso: quali sono e ingredienti

Si possono usare i toner pad sulla pelle sensibile? Sì, si possono usare i toner pad sulla pelle sensibile, ma con qualche accorgimento. Proprio per la loro funzione lenitiva e per il materiale di cui sono fatti, i toner pad sono adatti anche alle pelli più sensibili. Tuttavia è bene fare attenzione a qualche accorgimento. Innanzitutto, se si nota una particolare sensibilità al prodotto, si consiglia di sospendere l'utilizzo. Per essere sicuri di non irritare la pelle più sensibile, è bene non riutilizzare lo stesso dischetto e soprattutto non sfregarlo sul viso, principalmente sulle zone più soggette ad arrossamenti, come occhi e labbra.

Come usare i dischetti coreani toner pad sulla pelle grassa? Se si ha la pelle grassa, si consiglia di utilizzare i toner pad prima di detergere la pelle. In questo modo l'acidità del sapone sarà smorzata dall'azione idratante del tonico, senza aggredire la cute. Lo stesso discorso può essere valido in caso di presenza di acne sul viso.