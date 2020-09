Tinte per Capelli Migliori: Guida alla Scelta e Consigli per l’Uso

Le tinte per capelli sono cosmetici in grado di pigmentare la chioma in varie tonalità cromatiche, coprire i capelli bianchi, creare effetti particolari o riflessi.

Sul mercato sono disponibili diverse tipologie di tinte : da quelle che si fissano temporaneamente alla parte superficiale del capello e conferiscono una serie di sfumature, a quelle composte da coloranti che penetrano oltre le cuticole e resistono per qualche shampoo . La più diffusa delle tinte per capelli rimane comunque la classica ossidazione in ambiente basico, in cui gli ingredienti intermedi reagiscono tra loro e conferiscono un colore alla fibra dei capelli discretamente duraturo.

Anche se i capelli non sono ancora grigi o bianchi, i prodotti coloranti possono essere un valido strumento per modificare la propria immagine.

Tinte per Coprire i Capelli Bianchi

Il colore dei capelli dipende quasi esclusivamente dalla melanina che si trova all'interno del loro midollo, ma anche dalla capacità di riflettere la luce, quindi dalla porosità e dallo strato superficiale della fibra capillifera. Dal punto di vista fisiologico, con l'avanzare dell'età, i melanociti presenti nei follicoli piliferi perdono gradualmente la capacità di produrre melanina e inizia il processo dell'incanutimento, perciò molte persone ricorrono alla colorazione cosmetica dei capelli.

Tipologie

Tinte per la Colorazione dei Capelli

In base alla durata della colorazione, si distinguono tre principali categorie di tinture per capelli:

Colorazioni temporanee;

Colorazioni semipermanenti;

Colorazioni permanenti.

Colorazioni Temporanee

Le tinte per capelli temporanee contengono coloranti diretti e pronti all'uso, che si fissano debolmente alla superficie del capello, senza penetrare in profondità nelle fibre. Si tratta di prodotti contenenti molecole di grandi dimensioni che si "aggrappano" alla parte superficiale del fusto capillifero. Le tinture temporanee si eliminano con 2-4 lavaggi e non alterano il colore naturale, ma regalano una nuova sfumatura alla chioma. Le colorazioni temporanee non hanno potere coprente sui capelli bianchi.

Colorazioni Semipermanenti

Le tinte per capelli semipermanenti contengono sostanze coloranti, appartenenti a varie classi chimiche, che sono in grado di depositarsi sotto la superficie del capello.

Le colorazioni semipermanenti consentono di modificare il colore in modo evidente, ma non definitivo e tendono a scomparire gradualmente. Dopo 8-10 lavaggi, i capelli ritornano al colore originale. Per questi motivi, le tinte per capelli semipermanenti sono particolarmente adatte a chi vuole realizzare riflessi tono su tono o per mascherare i primi capelli bianchi, a patto che questi non superino il 30% dell'intera chioma.

Colorazioni Permanenti ad ossidazione

Le tinte per capelli permanenti si differenziano dagli altri tipi di colorazione, in quanto richiedono l'uso abbinato di due componenti, da miscelare insieme al momento dell'applicazione: l'agente alcalino e l'ossidante. Il primo agisce aprendo lo strato esterno del capello, facendo così penetrare in profondità l'ossidante (schiarisce i pigmenti di melanina) e l'agente colorante (colora il capello). Queste molecole penetrano in profondità e modificano il colore naturale dei capelli in modo sostanziale e duraturo, oltre a coprire i capelli bianchi fino al 100%.

Le tinte per capelli permanenti resistono anche fino a due mesi, ma è necessario intervenire con un ritocco sulla ricrescita dopo un mese circa.Queste colorazioni coprono perfettamente i capelli bianchi e consentono di realizzare colorazioni sia più scure, che più chiare, rispetto alla pigmentazione naturale.

Tinta per Capelli Excellence di L'Oréal

La tinta L'Oréal Paris Excellence Cream è uno dei prodotti più venduti su Amazon, le recensioni dei clienti sono infatti numerose e molto positive. Il prodotto non si limita unicamente alla crema colorante, nella confezione sono inclusi anche un nuovo shampoo a Ph dolce per la colorazione e una maschera nutriente per reidratare e fortificare il capello. La formula della crema colorante contiene Pro-Keratina e Ceramide, arricchita con Ionene G. Come altre tinte per capelli, anche la linea di L'Oréal offre una vasta gamma di colorazioni possibili per coprire i capelli bianchi.