Tinte per Capelli Migliori: Guida alla Scelta e Consigli per l’Uso

Destinazione d’Uso Le tinte per capelli sono cosmetici in grado di pigmentare la chioma in varie tonalità cromatiche, coprire i capelli bianchi, creare effetti particolari o riflessi. Negli anni, la ricerca ha permesso di mettere a punto diverse tipologie di tinture, ma la più conosciuta rimane quella a base di ammoniaca. Questa copre, insieme alle molecole coloranti, la struttura del capello del colore desiderato, penetrando in profondità nella fibra capillare. Attualmente, i prodotti sono molto meno aggressivi, poiché i pigmenti vegetali hanno sostituito quelli chimici.

Tinte per Cambiare Colore di Capelli Anche se i capelli non sono ancora grigi o bianchi, i prodotti coloranti possono essere un valido strumento per modificare la propria immagine. Sul mercato sono disponibili diverse tipologie di tinte: da quelle che si fissano temporaneamente alla parte superficiale del capello e conferiscono una serie di sfumature, a quelle composte da coloranti che penetrano oltre le cuticole e resistono per qualche shampoo. La più diffusa delle tinte per capelli rimane comunque la classica ossidazione in ambiente basico, in cui gli ingredienti intermedi reagiscono tra loro e conferiscono un colore alla fibra dei capelli discretamente duraturo.

Tinte per Coprire i Capelli Bianchi Il colore dei capelli dipende quasi esclusivamente dalla melanina che si trova all'interno del loro midollo, ma anche dalla capacità di riflettere la luce, quindi dalla porosità e dallo strato superficiale della fibra capillifera. Dal punto di vista fisiologico, con l'avanzare dell'età, i melanociti presenti nei follicoli piliferi perdono gradualmente la capacità di produrre melanina e inizia il processo dell'incanutimento, perciò molte persone ricorrono alla colorazione cosmetica dei capelli. Tipologie Tinte per la Colorazione dei Capelli In base alla durata della colorazione, si distinguono tre principali categorie di tinture per capelli: Colorazioni temporanee;

Colorazioni semipermanenti;

Colorazioni permanenti. Colorazioni Temporanee Le tinte per capelli temporanee contengono coloranti diretti e pronti all'uso, che si fissano debolmente alla superficie del capello, senza penetrare in profondità nelle fibre. Si tratta di prodotti contenenti molecole di grandi dimensioni che si "aggrappano" alla parte superficiale del fusto capillifero. Le tinture temporanee si eliminano con 2-4 lavaggi e non alterano il colore naturale, ma regalano una nuova sfumatura alla chioma. Le colorazioni temporanee non hanno potere coprente sui capelli bianchi. Colorazioni Semipermanenti Le tinte per capelli semipermanenti contengono sostanze coloranti, appartenenti a varie classi chimiche, che sono in grado di depositarsi sotto la superficie del capello. Le colorazioni semipermanenti consentono di modificare il colore in modo evidente, ma non definitivo e tendono a scomparire gradualmente. Dopo 8-10 lavaggi, i capelli ritornano al colore originale. Per questi motivi, le tinte per capelli semipermanenti sono particolarmente adatte a chi vuole realizzare riflessi tono su tono o per mascherare i primi capelli bianchi, a patto che questi non superino il 30% dell'intera chioma. Colorazioni Permanenti ad ossidazione Le tinte per capelli permanenti si differenziano dagli altri tipi di colorazione, in quanto richiedono l'uso abbinato di due componenti, da miscelare insieme al momento dell'applicazione: l'agente alcalino e l'ossidante. Il primo agisce aprendo lo strato esterno del capello, facendo così penetrare in profondità l'ossidante (schiarisce i pigmenti di melanina) e l'agente colorante (colora il capello). Queste molecole penetrano in profondità e modificano il colore naturale dei capelli in modo sostanziale e duraturo, oltre a coprire i capelli bianchi fino al 100%. Le tinte per capelli permanenti resistono anche fino a due mesi, ma è necessario intervenire con un ritocco sulla ricrescita dopo un mese circa.Queste colorazioni coprono perfettamente i capelli bianchi e consentono di realizzare colorazioni sia più scure, che più chiare, rispetto alla pigmentazione naturale.

Tinte per Capelli Senza Ammoniaca L'ammoniaca presente nelle "classiche" tinte per capelli viene utilizzata per rendere alcalino il pH. Questa condizione favorisce l'apertura delle cuticole dei capelli e permette la penetrazione delle molecole che partecipano alla reazione chimica che porta alla formazione del colore definitivo. Nella tinte per capelli "senza ammoniaca", quest'agente alcalinizzante è sostituito con un derivato, come la monoetanolammina. Questo simula la funzione dell'ammoniaca, ossia aiuta ad aprire le squame superficiali del capello, in modo da consentire ai coloranti di penetrare nella fibra. Le tinte per capelli prive di ammoniaca non presentano lo stesso forte odore che caratterizza le varianti che la contengono. Il profilo di sicurezza dell'ammoniaca e delle sue alternative sono ancora oggetto di discussione e approfondimento in ambito scientifico: talvolta, l'ammoniaca è sostituita con altre ammine meno odorose, ma capaci di dare origine a nitrosammine, che sono molecole comunque nocive.

Tinte per Capelli di Origine Vegetale Le tinte per capelli di origine naturale hanno trovato, negli ultimi anni, il consenso entusiasta di alcuni consumatori. Senza dubbio, il colorante per capelli di origine vegetale più conosciuto è l'henné. Oltre a pigmentare la chioma, questo nutre in profondità i capelli e li rende più corposi, grazie ai suoi principi attivi (tannini, resine, polifenoli e coloranti).

Tinta Per Capelli Fai da Te Per cambiare colore di capelli, basta scegliere il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze: più o meno permanente, ma sempre in sicurezza, seguendo le istruzioni e rispettando i tempi di posa. Cosa Serve per Fare la Tinta a Casa Gli strumenti indispensabili per l'applicazione delle tinte per capelli sono: Una mantella per riparare vestiti;

Guanti in lattice per proteggere le mani;

Vaschetta e pennello largo e piatto, adatto a distribuire la miscela dalle radici alle punte, oppure, in alternativa, dosatore con il beccuccio per stendere il colore. Spesso, le tinte per capelli ad uso domiciliare hanno già nella confezione tutto il necessario per l'applicazione; in caso contrario, è tutto facilmente reperibile. A tal proposito, prima dell'acquisto, è consigliabile leggere attentamente sulla confezione della tinta per capelli cosa è contenuto al suo interno e procurarsi separatamente ciò che manca. Come si applica la Tinta per Capelli La tinta per capelli va distribuita accuratamente partendo dalle radici. Attendere per 10 minuti, prima di applicare il resto della tinta alle lunghezze. Alla termine del tempo di posa, si risciacqua con acqua tiepida, fino a quando non risulta trasparente. Terminata l'applicazione, lasciare in posa per il tempo indicato sulla confezione della tinta per capelli

Precauzioni e Test di Sensibilità Cutanea Nelle persone predisposte, alcune tinte per capelli possono provocare una reazione allergica che, in alcuni rari casi, può essere di grave entità. Per prevenire quest'evenienza, è indispensabile rispettare le istruzioni e testare i nuovi prodotti almeno 48 ore prima dell'uso effettivo. Per realizzare il test di sensibilità cutanea e verificare la comparsa di eventuali effetti indesiderati: Togliere gli orecchini, quindi applicare una piccola quantità di prodotto colorante dietro l'orecchio o su un braccio, con l'aiuto di un bastoncino di cotone;

Aspettare 48 ore senza lavare, né coprire o toccare. Se, durante tale periodo, non si riscontrassero irritazioni reazioni anomale quali prurito, arrossamento o gonfiore nella zona sottoposta test o intorno a tale zona, è possibile procedere con la colorazione dei capelli. Consigli per il Fai da te In generale, è consigliabile evitare l'applicazione se il cuoio capelluto è irritato, danneggiato o particolarmente sensibile. Inoltre, l'uso regolare di una maschera per capelli colorati, aiuterà le squame del fusto capillare a diventare più compatte, esaltando il colore della tinta.