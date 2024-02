Tingersi i capelli: le nuance insolite sono pericolose?

Tingersi i capelli non è solo un modo per coprire i capelli bianchi, ma anche per esprimere qualcosa e per modificare il proprio look. Negli ultimi anni la moda in fatto di hairstyle ha iniziato ad imporre nuance sempre più particolari, dal verde, al blu, passando per il rosa pastello, il rosso fluo e l'azzurro.

Colorazioni molto particolari che, effettuate da professionisti, vengono raggiunte dopo ore di lavoro e una decolorazione. Viene dunque spontaneo chiedersi se è dannoso tingersi i capelli di colori insoliti e quali potrebbero essere le conseguenze di questa scelta per la propria chioma.

