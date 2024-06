Sulla carta esistono numerose tecniche per capire qual è il nostro tipo di carnagione , e si basano tutte su un'attenta osservazione della pelle . La più valida, però, consiste nel fare un test armocromia, che ci permette per prima cosa di individuare tono e sottotono.

Per capire qual è il tono della pelle, si può fare un test molto semplice, noto anche come Test di Fizpatrick , rispondendo a queste domande (e annotando i punteggi):

Partiamo dal tono, che altro non è che il valore cromatico della pelle , meglio noto come fototipo. Il fototipo è importante anche dal punto di vista prettamente dermatologico, perché come dimostrano alcuni studi (tra cui Optimisation of skin phototype classification ) definisce la sensibilità individuale agli effetti infiammatori dei raggi ultravioletti .

Come faccio a capire qual è il mio sottotono di pelle?

Osserva le vene sul polso;

Accosta un capo corallo e uno rosso fragola;

Usa gioielli in oro e argento;

Valuta come reagisci al sole.

Dopo aver capito il tono, è la volta del sottotono. In questo caso ci viene incontro l'armocromia test, che si può anche fare a casa, rigorosamente posizionandosi di fronte allo specchio in una stanza ben illuminata. Per farlo prima di tutto osserva le vene sull'avambraccio e sul polso. Se sono verdastre significa che il tuo sottotono è caldo, mentre se appaiono blu vuol dire che il sottotono è freddo.

Il colore delle vene potrebbe non bastare, dunque per avere un'ulteriore conferma puoi utilizzare altri metodi. Puoi per esempio accostare un capo rosso fragola e un capo corallo al viso. Se il primo ti valorizza vuol dire che hai un sottotono freddo, se stai meglio con il secondo invece hai un sottotono caldo.

Un altro metodo molto utilizzato è quello dell'oro e dell'argento. Seleziona dal tuo portagioie due gioielli in questi materiali e accostali alla pelle: se l'argento ti illumina vuol dire che hai un sottotono freddo, se invece la tua carnagione viene esaltata dall'oro significa che hai un sottotono caldo.

Infine (e in questo aiuta il test fatto nel paragrafo precedente), tieni conto di come si comporta la tua pelle quando ti esponi al sole? Se si irrita e si arrossa facilmente probabilmente hai un sottotono freddo, mentre se diventa subito dorata e non si scatto hai un sottotono caldo.