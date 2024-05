Termoprotettore per capelli: perché usarlo?

I termoprotettori sono essenziali per la cura dei capelli perché sono in grado di rinforzarli , idratarli e proteggerli. In più, il loro utilizzo è consigliato praticamente a tutte, tenendo ovviamente presenti tutte le considerazioni del caso. Prima di vedere nel dettaglio perché sceglierli, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

L'uso continuo di strumenti per acconciare a caldo (ma anche del semplice phon) può seccare la nostra chioma, rendendola fragile e con una tendenza evidente a sfibrarsi, opacizzarsi o spezzarsi. Questo è il motivo principale per cui un termoprotettore per capelli dovrebbe essere in cima alla lista dei prodotti da scegliere per la nostra capigliatura, specie se amiamo giocare con l'hairstyling.

La loro texture, a prescindere dal formato prescelto, è generalmente acquosa, setosa e tendenzialmente impalpabile e tende ad asciugare in breve tempo per predisporre il capello al contatto con il calore.

Spiegare in poche parole cos'è un termoprotettore, in realtà, è abbastanza semplice. Questo prodotto cosmetico altro non è che uno "scudo", una sorta di schermo che una volta applicato sui capelli crea uno strato protettivo contro il calore eccessivo che generiamo usando la piastra , l'arricciacapelli o anche soltanto il phon a temperature massime.

Di conseguenza, utilizzando un termoprotettore si possono ridurre al minimo gli effetti negativi dello styling a caldo che, come sappiamo, a lungo andare può far apparire i nostri capelli disidratati o secchi (il cosiddetto effetto paglia), mantenendo l'integrità della capigliatura.

A dimostrare la loro utilità e il loro metodo d'azione ci sono anche degli studi , che sottolineano come l'applicazione di questi prodotti non si limiti ad avere effetti superficiali: per via degli ingredienti contenuti nelle formulazioni in commercio ( proteine ​​del grano, cheratina , pantenolo, glicerina e ceramidi), infatti, i termoprotettori intensificano l'idratazione e l'elasticità della chioma e ritardano o evitano le alterazioni strutturali che il calore può provocare.

I termoprotettori servono a rivestire il fusto del capello con un film naturale e nutriente . Questa sorta di pellicola abbraccia il capello dalla radice alla punta e in poco tempo sigilla l'umidità, così da fornire uno strato protettivo resistente che pur non generando evidenti ispessimenti protegge la chioma dai danni del caldo.

Come abbiamo detto, il termoprotettore riveste il capello con una sorta di scudo. Volendo essere ancor più specifici, la sua combinazione d'ingredienti agisce in tre modi:

Il consiglio in più è quello di usarne poco : trattandosi di un prodotto molto ricco non c'è affatto bisogno di eccedere. Inoltre, tenete sempre a mente il tipo di capello che avete , così da scegliere solo gli ingredienti più adatti per uno styling sicuro e un risultato da salone di bellezza .

Ma come si usa il termoprotettore? La sua applicazione non è affatto difficile, ma molto dipende dal formato scelto: in generale la crema sarà più facile da dosare e da stendere sul capello, anche umido, inumidito o bagnato. Lo spray è invece più adatto invece per il capello asciutto. Prodotto alla mano si passa poi a questi step:

In sostanza prima di acquistarlo ricordiamo di leggere bene l' INCI , perché esattamente come per tutti gli altri prodotti di hair care, ogni chioma ha le sue necessità.

Abbiamo appena parlato di ingredienti e tipo di capelli e no, non è stato certo un caso. Infatti, anche se il termoprotettore è consigliato a tutte, le indicazioni precise da seguire quando lo si sceglie sono queste:

Prendete in considerazione anche il risultato sperato con lo styling: se desiderate capelli lisci, cercate un termoprotettore specifico. Se invece ambite a ricci voluminosi, optate per uno che aiuti a mantenere la struttura del riccio e a ridurre l'effetto crespo.

Un termoprotettore per capelli va applicato prima dell'utilizzo degli strumenti di styling . Valutate quanto spesso ricorrete a questi trattamenti. Nel caso l'uso sia quotidiano o molto frequente, potreste optare per un termoprotettore con una protezione termica più forte ed effetti di lunga durata.

Altri consigli per non rovinare i capelli con lo styling

Gli spray o i sieri termoprotettori contengono in genere ingredienti che aiutano ad assorbire e distribuire il calore in modo uniforme, riducendo l'impatto diretto sui capelli, ma non sono l'unico modo per non rovinarli con lo styling. La prima cosa da fare è sicuramente lavarli nel modo giusto, scegliendo prodotti che rispondano alle necessità della nostra chioma, per renderla più forte già prima della fase di acconciatura.

Un'altra cosa da fare è usare una spazzola di buona qualità e non fare movimenti troppo bruschi, che possono contribuire a spezzare e indebolire le ciocche. Ricordiamoci poi le regole della buona asciugatura, ovvero tenere il phon ad almeno 10 centimetri di distanza dai capelli e non manipolare troppo i capelli, stropicciandoli o tirandoli.

Infine, attenzione anche agli strumenti scelti: per le piastre sarebbe bene optare per quelle con rivestimenti in ceramica o tormalina, mentre arricciacapelli e phon dovrebbero essere sempre di altissima qualità, senza troppe componenti in plastica.