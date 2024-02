Tatuaggi e piercing: tutto quello che c'è da sapere

Le ragioni della pratica del piercing sono varie: religiose o spirituali, auto-espressione, valore estetico, piacere sessuale, conformismo culturale o ribellione. Alcune forme di piercing rimangono controverse, in particolare se applicate ai più giovani. L'esposizione dei piercing è stata limitata da scuole, aziende e gruppi religiosi. Nonostante queste controversie, alcune persone si sono cimentate in forme estreme di piercing – il record mondiale è detenuto da un soggetto con migliaia di piercing.

I piercing all' orecchio e piercing al naso sono da sempre i più diffusi, testimoniati dagli archivi storici dai corredi funebri del passato. I piercing più antichi mai scoperti sono stati trovati su corpi mummificati vecchi di 5000 anni. Il piercing al naso invece, risale almeno al 1500 a.C. Piercing di questo tipo sono stati documentati a livello mondiale, mentre i piercing sulle labbra e sulla lingua appartengono esclusivamente alle culture tribali africane ed americane più recenti. Il piercing ai capezzoli e ai genitali veniva praticato anche da altre culture; nell'antica Roma si praticava il piercing ai capezzoli ed in India quello ai genitali (320 a 550 d.C.). La storia del piercing all' ombelico è meno chiara. La pratica del body piercing è prima aumentata e successivamente diminuita nella cultura occidentale. Ha avuto un notevole aumento di popolarità dalla seconda guerra mondiale in poi, in particolare nelle orecchie, acquisendo importanza sottoculturale negli anni '70, diffondendosi massivamente nel ventennio successivo.

Il piercing è una modifica corporale permanente che consiste nel forare o tagliare una determinata regione, creando un'apertura o un alloggio, in cui posizionare / impiantare certe appendici o gioielli. La parola "piercing" può riferirsi all'atto o alla pratica o ad una specifica apertura o buco. Per metonimia, può anche indicare la creazione risultante o i gioielli decorativi usati per tale scopo. Sebbene la storia del piercing risulti "oscurata" dalla disinformazione popolare e da una mancanza di riferimenti accademici, esistono ampie prove che documentano la sua esistenza in varie forme, per entrambi i sessi, fin dai tempi antichi in tutto il mondo.

Il tatuaggio viene praticato da migliaia di anni in tutto il mondo. Può essere fatto per ragioni simboliche, religiose o estetiche. In molte civiltà, è addirittura considerato un rito di passaggio, "grazie" al dolore che comporta durante la realizzazione. È stato anche una modalità di marcatura utilizzata per l'identificazione di schiavi, prigionieri o animali domestici.

Per tatuaggio si intende un disegno decorativo e / o simbolico permanente realizzato sulla pelle . In precedenza, veniva fatto prevalentemente con inchiostro di china o di carbone o di sego. Al giorno d'oggi sono più utilizzati gli inchiostri contenenti pigmenti industriali. Esistono inchiostri di diversi colori e persino un inchiostro trasparente che reagisce solo alla luce nera: questo tipo di tatuaggio è definito tatuaggio " UV " o "Blacklight". Il tatuaggio è considerato un tipo di modifica corporale permanente.

Tecniche e tipi di tatuaggio

Procedura dei tatuaggi

Secondo la tradizione, le culture tribali creano i tatuaggi usando strumenti affilati, spesso realizzati con ossa affilate a forma di pettine o punteruolo. Le estremità acuminate vengono quindi immersi nell'inchiostro, appoggiate sul punto e picchiettate con un bastone o con un martelletto per far penetrare il pigmento. Un altro metodo tradizionale è quello di incidere la pelle e quindi strofinare il taglio con inchiostro, cenere o altri prodotti. Questa tecnica può essere un complemento alla scarificazione. In Giappone, il tatuaggio tradizionale, chiamato anche "irezumi", è realizzato utilizzando aghi attaccati all'estremità di una maniglia, simile ad un pennello; una volta che gli aghi sono impregnati di inchiostro, il tatuatore li fa penetrare nella pelle con un movimento di avanti e indietro. In generale, queste tecniche di tatuaggi sono molto dolorose perché gli strumenti utilizzati sono piuttosto grezzi.

Al giorno d'oggi, il metodo più comune è quello di introdurre l'inchiostro nella pelle con un dermografo, un dispositivo composto da aghi sottili attaccati ad una barra mossa elettricamente. Quando acceso, lo strumento appuntito si muove rapidamente su e giù, consentendo di iniettare l'inchiostro tra il derma e l'epidermide. Esistono diverse forme di aghi: liner – usati per disegnare le linee e i contorni di un tatuaggio – Mmagnum – usati per riempire le forme. Esistono anche altre varianti, a seconda delle esigenze o del risultato ricercato dall'artista e / o dal cliente. Tutti questi si differenziano per le dimensioni.

A seconda del tipo di tatuaggio – nero o colorato – viene cambiata la quantità e la concentrazione di inchiostro utilizzato. Un inchiostro nero diluito consente, ad esempio, di ottenere sfumature di grigio per produrre gradazioni. Gli inchiostri a colori vengono generalmente miscelati per creare sfumature.

Qualunque sia il metodo utilizzato, la pratica del tatuaggio rimane qualcosa che può essere difficile da sopportare. Durante la seduta, il tatuato in genere prova sensazioni che vanno da un semplice disagio al dolore acuto, in base alla sua sensibilità e in base alla zona tatuata. Inoltre, queste sensazioni aumentano durante la sessione, il che rende spesso i grandi tatuaggi molto dolorosi. Raramente i tatuatori protraggono l'opera oltre le 8 ore a seduta, perché le endorfine rilasciate dal corpo per calmare il dolore non agiscono più efficacemente. Per i tatuaggi molto grandi, le sessioni giornaliere possono durare fino a 10 ore, a seconda della capacità di resistenza dei tatuati.

Pigmenti e solventi dei tatuaggi

Il colore nero è prodotto con cristalli di magnetite o wustite, o con carbone proveniente dalla combustione di materia organica – nero osseo, che tuttavia può contenere piombo – o con carbonio amorfo di combustione – fuliggine, che può contenere tracce di metalli indesiderati e IPA pericolosi, tipo benzopirene, benzo-antracene, organoclorurati ecc. In precedenza giungeva direttamente dall'India.

I colori sono prodotti con metalli – sali di alluminio puro, antimonio, bario, cadmio, cobalto, cromo, rame, ferro, mercurio, manganese, nichel, piombo, stronzio, vanadio di titanio – dall'industria chimica, o da una combinazione polimetallica – ad esempio, selenosolfuro di cadmio o cromato di piombo ecc. Tutti questi pigmenti possono quindi essere miscelati insieme per dare sfumature particolari e formare gradienti. In passato venivano utilizzati vari pigmenti di origine vegetale. Il "giallo curcuma" è ancora in uso. Alcuni di questi pigmenti sono molto tossici – come piombo, cadmio, mercurio, cromo ecc. I produttori di inchiostri per tatuaggi usano anche malachite e ferrocianuri o ferricianuri o ftalocianine di rame / alluminio, che possono essere più o meno tossici.

I prodotti naturali noti per essere non tossici possono essere usati per l'ocra – una miscela di argilla e ossidi di ferro.

I "naphthol reds" sono sintetizzati dalla nafta, meno allergenici e meno tossici degli altri rossi, ma possono comunque causare allergie.

I sali di metalli o altri pigmenti sono veri e propri polveri e devono essere diluiti in un solvente, generalmente costituito da acqua demineralizzata con additivi come glicerina o listerina, e alcol per la disinfezione e la consistenza.

Formazione e allenamento del tatuatore

I tatuatori hanno molte opportunità di praticare tatuaggi senza correre il rischio di commettere errori sui clienti. Esistono specifici kit di pelle sintetica, molto simili alla pelle umana, che permettono un allenamento sicuro prima di eseguire veri tatuaggi; è anche possibile allenarsi sui maiali perché hanno una pelle simile a quella dell'uomo. Tuttavia, il vero allenamento è dato dall'esperienza sul campo, perché il tatuatore deve abituarsi alla consistenza e alle reazioni soggettive.

Tatuaggi temporanei e semi permanenti

I tatuaggi temporanei e semi-permanenti possono essere realizzati in vari modi: disegnati, incollati o dipinti sulla superficie della pelle, ad eccezione del semi-permanente realizzato nella stessa maniera di quello permanente. Questa pratica non è sempre ben accettata dalla comunità dei tatuatori, a causa della contraddizione tra il carattere distintivo permanente del tatuaggio "reale" e l'effimerità di quello temporaneo o semi-permanente.

Tatuaggi all'henné (henna)

I tatuaggi all'henné (henna) vengono realizzati con l'henné tradizionale o naturale – pianta del Genere Lawsonia specie inermis – non con quella nera, è molto pericolosa per la pelle. L'uso tradizionale è praticato nei paesi del Maghreb; in India e Pakistan è indicato come mehndī.

Tatuaggi autoadesivi

Originariamente, i tatuaggi autoadesivi o decalcomanie nacquero per motivi pubblicitari; si trovavano in offerta all'interno di pacchetti di gomme da masticare o caramelle. Possono essere facilmente rimossi con acqua o strofinandoli e raramente sono di buona qualità. La durevolezza di questi tatuaggi è migliorata nel corso degli anni, con maggior finezza e cura dei dettagli. Attualmente sono distribuiti in molti negozi e saloni di cosmetici, come accessori. Dal 2010, "Chanel" ha iniziato ad offrire un kit di tatuaggio temporaneo chiamato "The Trompes The Eye of Chanel", progettato per la sfilata primavera-estate 2010 a Parigi. Inoltre, la cantante Beyoncé ha posato per la sua linea di prêt-à-porter nell'autunno 2010 con molti tatuaggi creati dalla società Tamptu.

Nel 2011 è apparso un nuovo tipo di tatuaggio temporaneo, il tatuaggio dentale. Questa nuova moda arrivata dal Giappone consiste nel fissare una piccola decorazione sul dente usando una colla da essiccare con una lampada a LED, e che può essere rimossa dopo alcuni giorni.

Trucco permanente

Il trucco permanente è un tatuaggio estetico chiamato "indelebile" – anche se in realtà i pigmenti si deteriorano dopo alcuni mesi o anni. Il processo è lo stesso del tatuaggio classico, ovvero un'iniezione di colori sotto l'epidermide. Di solito viene fatto intorno o sul margine degli occhi o delle labbra, per facilitare il trucco o per ridisegnare le sopracciglia.

È sconsigliabile usare pigmenti permanenti perché, con l'età, le sopracciglia, gli occhi, la bocca si deformano. A questo punto, il trucco dovrebbe generalmente essere rifatto per mascherare lo slittamento. Inoltre, durante il lifting facciale e altri interventi di chirurgia estetica, questi tratti si deformano e diventano sgradevoli.

Durante la rimozione del tatuaggio, il laser non può accedere efficacemente alla linea, che si trova troppo vicino all'occhio. Anche il tatuaggio delle labbra scompare molto difficilmente.

Tatuaggi semi-permanenti

Il tatuaggio semi-permanente è fatto come i tatuaggi tradizionali ma l'inchiostro è inserito solo nell'epidermide e viene eliminato naturalmente con il rinnovamento della pelle. Inoltre, possono essere utilizzati i cosiddetti inchiostri "biodegradabili", per facilitare la rimozione dei pigmenti. Questo tipo di tatuaggio svanisce dopo un minimo di tre o cinque anni. In alcuni casi, potrebbe essere necessario molto più tempo o addirittura rimanere parzialmente indelebile. In questo campo sono stati fatti pochi studi scientifici, ma è menzionato su molti siti e forum che questo tipo di tatuaggio può lasciare segni e cicatrici permanenti. È quindi consigliabile consultare un dermatologo prima della scelta.

Metodi di cancellazione

Esistono due modi abbastanza efficaci per cancellare un tatuaggio: coprirlo con un nuovo tatuaggio e farlo rimuovere con laser da un dermatologo. In entrambi i casi, le conseguenze oi sequel possono essere significativi ed il prezzo dell'intervento è spesso molto più alto di quello del tatuaggio.

Copertura del tatuaggio

Il rivestimento del vecchio tatuaggio implica necessariamente l'ingrandimento dell'area tatuata e i pigmenti rinnovati dovranno essere più visibili, che con il tempo potrebbe sbiadire – sotto l'azione di un'esposizione regolare al sole o alle abrasioni dell'epidermide. Tuttavia questo non è sempre possibile, specialmente nel caso dei tatuaggi tribali. Le linee nere di questo tipo di tatuaggio sono molto difficili, se non impossibili, da coprire e l'unica soluzione è usare gli spazi esistenti per modificarne il contorno.

Rimozione laser del tatuaggio

La rimozione del tatuaggio laser comporta la cancellazione per mezzo di un laser che proietta una luce potente per un tempo molto breve causando l'effetto termomeccanico di esplosione dei grani di colore. Questo tipo di trattamento richiede una certa padronanza dello strumento, altrimenti è possibile danneggiare la pelle in modo irreversibile creando cicatrici. La rimozione del tatuaggio laser è l'unico modo per cancellare un tatuaggio, ma è una tecnica lunga, dolorosa e costosa. Il risultato è talvolta incompleto. In Francia, la legislazione riserva l'uso di laser medicali a medici specializzati, morfologi e medici anti-invecchiamento, dermatologi e altri con formazione complementare a laser medicali. Diversamente, è considerata una pratica illegale della medicina.