Se stai cercando un taglio perfetto per over 40 , questo è il posto giusto in cui proveremo a spiegarti qual è il migliore, o meglio, il più adatto a te.

Taglio perfetto per over 40: le regole

La prima regola del taglio perfetto per over 40, ovvero donne che hanno compiuto i loro 40/45+ anni, è che non c'è nessuna regola. O meglio: per quanto questa sia l'età in cui compaiono i primi segni concreti dell'invecchiamento, è importante non farsi prendere dal panico e correre ai ripari con tagli di capelli che nascondono, camuffano, ingannano e che però magari non ti piacciono.

Fino a qualche anno fa, superare i 40 anni significava, secondo alcune regole convenzionali e non scritte, cominciare ad accorciare la chioma. Moltissime donne lo facevano perché in effetti un taglio corto, o comunque più corto, può essere davvero comodo in fase di lavaggio e styling. Al tempo stesso, però, non devi prendere il capello corto come un'imposizione sociale da rispettare per apparire una donna over 40 pienamente realizzata o, comunque, in qualsiasi modo, "appropriata".

Il taglio perfetto per over 40 non esiste: esistono solo tantissime proposte, corte, medie e lunghe, adatte alla forma del viso, al tuo modo di vestire, al livello di manutenzione che vuoi dare alla tua chioma e, naturalmente, al tuo gusto personale. Scegli il taglio che ti rende felice: guardandoti allo specchio scoprirai che vederti bella ti toglierà immancabilmente qualche anno.

