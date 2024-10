Un taglio di capelli può avere una valenza psicologica per persone che hanno appena attraversato un momento di svolta nella propria esistenza. Si parla di molteplici occasioni: la fine di una relazione, l'inizio di un nuovo lavoro, l'aver superato o lo star affrontando una malattia e via continuando.

Diversi esperti, su varie testate, rimarcano però che il taglio dei capeli non è solo legato all'amore : può esserci stato un evento traumatico (come una malattia o la perdita di una persona cara), l'inizio di un nuovo lavoro o la brusca fine di quello precedente, oppure la voglia di chiudere con un passato tossico, che ci ha fatto solo soffrire.

Pur non essendoci ulteriori studi approfonditi, la correlazione fra taglio di capelli e svolta esistenziale sta tornando molto di moda. L'associazione più classica è quella con la fine di una storia d'amore : il rinnovamento della chioma è un modo per dimostrare di stare bene, di riprendere in mano la propria vita, mettendo il proprio io e benessere personale al primo posto.

Di base, il taglio di capelli , specie se drastico, rappresenterebbe un momento in cui ci si lascia qualcosa alle spalle, ma non è tutto qui. Secondo studi condotti dalla Dongseo University di Busan , in Corea del Sud, il taglio e il cambio di acconciatura offrono soddisfazione psicologica e alleviano lo stress .

Secondo la psicologia, perché tagliamo i capelli dopo una rottura?

È qualcosa su cui possiamo decidere;

È qualcosa che possiamo controllare;

Il risultato è immediato.

I capelli sono qualcosa che è sotto il nostro diretto controllo; qualcosa a cui abbiamo accesso diretto, senza intermediari, qualcosa che si traduce in un risultato relativamente immediato. Non dobbiamo "dipendere" da un'altra persona per tagliarli, mentre in una relazione bisogna essere in due per prendere una decisione importante.

Per questo, specie se non siamo state noi a prendere la decisione di interrompere la storia, può essere un atto (conscio o inconscio) per recuperare autonomia e una sorta di potere sulla nostra vita.

