Taglio di capelli a 70 anni: quale ringiovanisce?

Che taglio di capelli ringiovanisce a 70 anni? Per un effetto ringiovanente, un taglio di capelli a 70 anni dovrebbe non andare oltre a determinate lunghezze. A questa età p bene preferire i tagli corti o medi. Inoltre sarebbe bene optare per i colori chiari e un finish messy, tutte caratteristiche utili per ringiovanire il volto e donare un aspetto più fresco all'intero look.

Che taglio di capelli fare a 70 anni? Pixie cut;

Bixie cut;

Pixie cut con rasatura sulla nuca;

Shaggy pixie cut. I tagli corti e medio corti, sono senza dubbio quelli che ringiovaniscono più di tutti. Quando si opta per un nuovo taglio di capelli a 70 anni, quindi, il pixie cut è senza dubbio uno degli hairlook da provare. Un look evergreen, molto più corto nella parte posteriore e ai lati e leggermente più lungo davanti. Un taglio amatissimo a ogni età ma che, soprattutto sulle donne più mature, dona un'aria al volto più sbarazzina e giovane. Una variante di questo taglio di capelli è il pixie cut rasato, un look che mantiene le stesse caratteristiche del precedente ma che nella parte posteriore viene rasato, alleggerendo la chioma e sfoltendola nel caso si abbiano i capelli molto voluminosi e corposi. Se si vuole seguire la tendenza del momento, poi, un taglio di capelli a 70 anni davvero perfetto è anche lo shaggy pixie cut, un hairlook che si caratterizza per la sua minor lunghezza ai lati e nella parte posteriore e per delle lunghezze maggiori sulla corona e nella parte anteriore della chioma. Il tocco in più? Il suo finish messy e ribelle, in cui le ciocche dei capelli sono spettinate e dalle scalature irregolari. Infine, per chi ama le lunghezze leggermente più lunghe, il bixie cut è il taglio di capelli corto perfetto da provare a 70 anni. Un hairlook ibrido, che si pone a metà strada tra il pixie cut e il bob.

Quali sono i tagli medi più adatti a 70 anni? Bob corto;

Bob corto con frangia;

Messy bob;

Long bob;

Job haircut. Non ci sono solo i tagli corti. Altrettanto efficace per ringiovanire il viso è il bob, in una delle sue tante versioni. Si tratta senza dubbio un taglio di capelli che a 70 anni andrebbe provato: un canonico bob o un classicissimo carré sono d'effetto, perché si tratta di tagli iconico che fanno risaltare il viso. In generale, il bob è un taglio leggero, fresco ma anche elegante e chic. Da portare sia lineare e minimal che in versione spettinata, come un messy bob, o ancora impreziosendolo con una frangia laterale, dettaglio che svolge anche una funzione coprente per le rughe sulla fronte. Anche il mini bob, può essere una valida alternativa per un cambio look che ringiovanisca il volto a 70 anni. O ancora il job, ovvero un taglio che si pone a metà strada tra il micro bob e un caschetto normale, fermandosi all'altezza della mascella e senza superarla. Infine non è da sottovalutare il long bob, una versione più lunga del classico bob e che arriva fino alle spalle e poco oltre. Un taglio di capelli che a 70 va benissimo, soprattutto se non si vuole tagliare troppo la capigliatura. Per approfondire: Quali sono i tagli di capelli che invecchiano?

Che taglio sta bene a chi ha pochi capelli? Un problema tipico che colpisce la chioma durante l'invecchiamento è l'aumento della perdita dei capelli, l'assottigliamento degli stessi e la perdita generale di volume. Per questo, quando si sceglie il taglio di capelli a 70 anni, anche questi aspetti vanno tenuti in considerazione, optando per un'acconciatura che minimizzi il problema e che doni più movimento alla chioma stessa. Per esempio optando per delle scalature, ottime in caso di capelli fini e perfette per donare dinamicità alla chioma e carattere al volto. Ovviamente senza esagerare per non svuotare la capigliatura

Che colori ringiovaniscono il viso a 70 anni? Biondo e castano;

Tinte medie o chiare;

Tonalità dorate o caramello. Per donare un aspetto più giovane e fresco al proprio viso, anche il colore del vostro taglio di capelli è importante, e a 70 anni sono le nuance chiare quelle che valorizzano meglio il nostro aspetto. Le tonalità di colore più adatte a una donna over 70, infatti, hanno come scopo principale quello di illuminare il viso e di alleggerirlo, ma anche di minimizzare i capelli bianchi e la loro ricrescita. Ecco perché si punta sulle nuance più chiare, come il biondo, il castano chiaro, i colori tendenti al miele o al caramello, ma sempre prestando massima attenzione a non scurire la chioma e a scegliere la tonalità che si adatti al meglio al proprio incarnato, aiutandosi con le regole dell'armocromia e chiedendo consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Per chi non ama le tinte, anche mantenere la chioma bianca o grigia va benissimo, purché si curi alla perfezione la salute e il taglio, donando massimo risalto ai propri capelli naturali e senza rischiare di cadere in un risultato disordinato e non curato. Per approfondire: Quali schiariture ai capelli fare per sembrare più giovani?