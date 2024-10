Taglio di capelli a 40 anni: quale ringiovanisce?

Anche lo shag è un'idea indicatissima per le quarantenni, soprattutto se il desiderio è di rendere grintoso e rock il proprio hair look. Sempre appartenente alla categoria dei tagli medi, si tratta sostanzialmente di un long bob con le onde e due caratteristiche peculiari: volume alla radice e lunghezze sfilate .

L'idea vincente, che si presta a diverse interpretazioni e che quindi può stare bene un po' a tutte, è di optare per un sempreverde bob , ovvero il classico caschetto che però da un po' di anni è stato rivisitato in infinite chiavi. Corto al mento per chi si trova meglio con i tagli più grintosi, può anche allungarsi notevolmente e arrivare fino alle spalle, nella sua versione long.

Come portare i capelli lunghi a 40 anni?

La credenza che i capelli con il passare degli anni debbano progressivamente accorciarsi è ormai morta e sepolta e la prova è che le chiome fluenti e che proseguono ben oltre le spalle si avvistano ormai su donne di tutte le età.

Se quindi la propria preferenza in fatto di capelli si dirige verso l'extra long, non c'è alcun motivo di costringersi a dare un taglio, è sufficiente tenere in considerazione alcune accortezze, in modo da poter sfruttare al massimo le potenzialità di una chioma lunga.

Per prima cosa, i capelli devono essere in salute e molto curati. Una regola che vale ad ogni età ma ancor di più dopo i 40 anni perché con il passare del tempo i capelli tendono ad indebolirsi e a diventare più fragili.

Per evitare che risultino spenti e opachi, quindi, è necessario prendersene cura con scrupolo, lavandoli con prodotti idonei alla propria tipologie e applicando regolarmente maschere e trattamenti.

Come quelli medi, anche in questo caso la parola d'ordine è volume. Se infatti una chioma piatta e senza movimento si addice alle teenagers, salendo con l'età è molto meglio optare per leggere onde in grado di creare movimento ed evitare così che lo sguardo sia attratto dalla parte centrale del viso e dai micro inestetismi come rughette e segni di stanchezza, che inevitabilmente a 40 anni iniziano a vedersi.

Se si hanno i capelli lisci e si ha paura che alla fine la forza di gravità abbia la meglio e spinga tutto verso il basso niente paura: basta optare per un taglio il più scalato possibile, con ciocche piuttosto corte vicino al viso, che donano un'immediata sensazione di leggerezza.