Quale taglio di capelli è il migliore a 60 anni? A ogni età il suo taglio di capelli perfetto. E se si parla di come valorizzarsi al meglio in età matura, ecco che il miglior taglio capelli a 60 anni è corto, scalato, con frange e ciuffi che incorniciano il volto e senza volumi troppo pesanti. Tagli come un classico carré o caschetto, un bob e fino al pixie cut, tutte acconciature perfette per le over 60 e per donare al viso un aspetto più giovane e fresco.

Qual è il taglio di capelli che ringiovanisce? Pixie cut;

Bixie cut;

Caschetto classico o nelle sue diverse versioni;

Bob corto;

Bob corto con frangia;

Bob corto spettinato;

Bob con riga laterale. I tagli di capelli medio corti sono quelli che ringiovaniscono di più, vuoi per il loro aspetto "simpatico" vuoi per il fatto di alleggerire la chioma, andando a creare una cornice intorno al volto che ne valorizzi i punti di forza minimizzando quelli che si preferisce non mostrare del tutto. Tra i tagli di capelli che maggiormente creano questo effetto ringiovanente, il Pixie cut è senza dubbio al primo posto, seguito dal Bixie cut. Due tagli che si caratterizzano per essere decisamente corti, il primo più corto nella parte posteriore e leggermente più lungo in quella anteriore, il secondo a metà strada tra un pixie cut e un caschetto. Un taglio che di fatto potremmo definire come un caschetto cortissimo, o mini bob, accompagnato da una frangetta o un ciuffo, leggerissimo. E sempre optando per delle acconciature scalate. Per approfondire: Quali sono i tagli di capelli che ringiovaniscono?

Quali sono i tagli di capelli che invecchiano? Un taglio capelli a 60 anni, infatti, deve alleggerire la chioma e di conseguenza anche il viso. Un taglio corto troppo pesante, pari e dalle linee nette, come una frangia troppo piena o bombata, ma anche dei bob dalle lunghezze pari e dal taglio affilato o dalla piega eccessivamente piatta, possono creare l'effetto contrario: appesantire il volto. Tutti aspetti che rendono il viso più cupo e dai lineamenti duri, andando ad accentuare i segni del tempo tipici dell'avanzare dell'età. Per approfondire: Capelli corti per over 50: perché sono più pratici e comodi?

Perché a 60 anni cadono i capelli? Diminuzione di estrogeni e progesterone (ormoni femminili);

Aumento degli ormoni maschili. Oltre a scegliere il taglio capelli a 60 anni che vi valorizzi, è importante dire che a quest'età può subentrare il problema della caduta dei capelli fisiologica che è dovuta a una variazione a livello ormonale. I livelli di estrogeni e progesterone nel corpo, infatti, con il tempo diminuiscono. La diretta conseguenza di questa variazione ormonale comporta un aumento degli ormoni maschili, gli androgeni, che a loro volta hanno effetti a livello dei follicoli piliferi. Quello che accade, quindi, è un rallentamento della crescita dei capelli e una maggior predisposizione alla loro caduta.

Come infoltire i capelli a 60 anni? Shampoo e balsamo anti caduta;

Oli vegetali con cui fare impacchi ricostituenti;

Attraverso l'alimentazione. Un buon modo per contrastare la caduta dei capelli a 60 anni, è utilizzare dei prodotti appositi (shampoo e balsamo) che inibiscano questo processo. Prodotti delicati, meglio se arricchiti di vitamine, polifenoli e ceramidi, tutti ingredienti utili a rinforzare la chioma e infoltirla, attenuando il problema di avere una chioma rada e priva di luminosità. Esistono poi anche dei rimedi naturali utili a infoltire la chioma, come l'utilizzo di oli vegetali, tra cui l'olio di ricino, l'olio di oliva, l'olio di borragine che contiene acido linoleico e l'olio essenziale di rosmarino, con cui fare degli impacchi ad hoc per donare più forza ai capelli. Infine, oltre a prediligere un taglio capelli a 60 anni che sia adatto all'età, un buon alleato per sembrare più giovani è attraverso la salute della propria chioma, controllando l'alimentazione. Aumentare il consumo di legumi (sempre senza eccedere nelle dosi) è un vero toccasana per i capelli. Tra questi, i fagioli e le lenticchie sono senza dubbio quelli che maggiormente agiscono in modo favorevole grazie al notevole apporto di sali minerali, proteine e vitamine utili come la biotina, che favorisce la crescita dei capelli.