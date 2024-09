Taglio capelli a 50 anni: quale ringiovanisce?

Quelle appena elencate sono le linee guida per un taglio over 50 che riesce anche a ringiovanire l'aspetto. Alcuni tagli di capelli , infatti, ringiovaniscono il viso grazie a sapienti giochi di luci, geometrie e contrasti che permettono al parrucchiere di esaltare determinati tratti somatici, spostando l'attenzione dai segni del tempo.

Anche i tagli medi che si fermano alle spalle (o poco più giù) vanno abbastanza bene. Sono una buona soluzione per le donne che hanno sempre portato i capelli molto lunghi. Un consiglio in più? La frangia è l'ideale se vogliamo coprire le rughe sulla fronte . Nelle mani giuste questi tagli vanno benissimo anche per chi ha i capelli ricci , ma in alternativa potete optare per un corto scalato.

Partiamo dalle basi. Molte donne scelgono il taglio corto sopra i 50 anni per comodità, ma la verità è che accorciare i capelli può anche far sembrare più giovani perché libera il viso dalla pesantezza di capelli troppo lunghi (e spesso sempre più sfibrati). Si può optate per un pixie o per un bob , che sia corto, spettinato. Il bob con riga laterale o con frangia, a dirla tutta, è sempre un'ottima idea.

Quale taglio è assolutamente sconsigliato dopo i 50 anni?

Un taglio dalla lunghezza eccessiva;

Un taglio netto e pesante;

Taglio corto senza lunghezza o asimmetrico;

Un taglio senza volume.

I tagli troppo lunghi o quelli netti e senza volume sono assolutamente da evitare se vogliamo ringiovanire il nostro viso. Abbiamo già spiegato che i capelli lunghi diventano deboli, sfibrati e opachi, e non si abbinano a un corpo che sta cambiando e a un viso che ha bisogno di maggiore luce per "nascondere" i segni dell'età.

Non scegliete tagli che incornicino il viso: un taglio netto, troppo dritto, con una frangia pesante, andrà solo a coprire il viso, non ad aiutarlo. Per non parlare dei tagli corti asimmetrici o senza ciuffi o lunghezza: se accorciare i capelli (anche con un pixie radicale) è un'ottima scelta, quando l'acconciatura non ha carattere non l'avrete neanche voi, e il risultato non sarà di rinata vitalità, bensì di un invecchiamento ancora più precoce.

I tagli senza volume sono adatti alle giovanissime, ma sulle over, un capello troppo liscio e non acconciato tende ad allungare il viso e mettere in mostra ancora di più le sue linee.