Cosa sono i superfood per i capelli? I superfood per i capelli sono alimenti di origine prevalentemente vegetale (anche se ne esistono di origine animale), lavorati in modo minimo. Sono naturalmente ricchi di nutrienti e svolgono una provata azione benefica sull'intera capigliatura.

Cosa nutre di più i capelli? Le proteine;

Le vitamine del gruppo B, A e C;

I sali minerali. Tra i nutrienti che svolgono una maggior azione benefica per la chioma e che contribuiscono a migliorare la qualità del capello stesso ci sono soprattutto le proteine, le vitamine e i sali minerali. La funzione delle proteine è quella di nutrire in profondità la chioma e di rinforzarla a partire dalla cute e fino alle punte. Si tratta di proteine sia vegetali che animali (per esempio quelle della carne bianca o del fegato). Anche gli acidi grassi omega 3 (contenuti nel pesce) hanno un valore particolare per la chioma poiché agiscono sul microcircolo e sulla produzione di cheratina, oltre a difendere i capelli dai radicali liberi. Per quanto riguarda le vitamine utili ai capelli, invece, quelle del gruppo B, la vitamina A e la vitamina C servono per stimolare la crescita dei capelli, svolgendo anche una funzione protettiva, evitando che la chioma si secchi, diventi fragile e con la tendenza a sfibrarsi. Infine, i sali minerali più utili alla chioma sono il ferro (presente negli spinaci, nella frutta e nella carne rossa), il magnesio, il calcio, il rame (presente nelle patate, negli spinaci e nei crostacei) e lo zinco (che si trova nella frutta secca, nel pesce e nelle carni bianche), svolgendo un'importante azione rigenerante, rinforzante e anti-caduta. Per approfondire: L'acido folico contro la caduta dei capelli: funziona davvero?

Cosa rende forti i capelli? Ferro;

Zinco;

Vitamina C;

Biotina e acidi grassi. Come detto, quindi, minerali come il ferro o lo zinco ma anche la vitamina C, sono in grado di donare più forza ai capelli. Per quanto riguarda la biotina, invece, una vitamina coinvolta nel processo di formazione della cheratina e che contribuisce a ridurre la fragilità di capelli, occorre dire che questa è anche indispensabile al corretto funzionamento del metabolismo cellulare e che la sua carenza provoca non solo l'assottigliamento dei capelli ma anche la loro caduta. Fortunatamente, però, la biotina è presente in moltissimi alimenti sia di origine animale che vegetale e solo in caso di diete totalmente squilibrate si può verificare una carenza della stessa.

Qual è la vitamina che fa crescere i capelli? Oltre alla biotina, o vitamina B8, anche la vitamina B7 svolge una funzione importante per la salute della chioma ed è da considerarsi un superfood per i capelli, poiché agisce nella stimolazione del metabolismo degli amminoacidi, che sono fondamentali per rinforzare la struttura dei capelli stessi. Un potente alleato da non sottovalutare e che aiuta a mantenere la chioma sana. Per approfondire: Collagene per capelli: quali sono i benefici?