Sugaring: Epilazione con lo Zucchero

Generalità

Lo sugaring è una tecnica di epilazione che prevede la rimozione dei peli superflui con l'aiuto di un impasto adesivo composto da zucchero, acqua e limone.

Per modalità di esecuzione, lo sugaring è simile alla ceretta a caldo: la pasta di zucchero funge da cera e riesce a catturare anche i peli più corti con la differenza che lo strappo sembra essere meno traumatico per la pelle. Inoltre, la temperatura più bassa della pasta di zucchero - tiepida e paragonabile a quella corporea - rispetta anche le parti in cui sono presenti capillari fragili o le regioni delicate, come la zona bikini. Al contempo, lo sugaring elimina lo sporco e le cellule della pelle che impediscono alla peluria di ricrescere normalmente, minimizzando il problema di peli incarniti e follicoliti.