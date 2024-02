Struccanti Migliori: quale scegliere e come usarli

Perché è importante struccarsi La pulizia quotidiana del viso è un gesto di bellezza fondamentale, necessario per rimuovere il make-up e tutte le impurità accumulate nel corso della giornata. Alla sera, in particolare, gli struccanti consentono di rimuovere ogni residuo di make-up, lasciando la pelle morbida, fresca e pronta ad assorbire più facilmente i trattamenti successivi. Se l'operazione del démaquillage non viene eseguita correttamente, i pori della pelle possono ostruirsi e la carnagione può apparire meno luminosa. Gli struccanti devono togliere perfettamente il make-up e pulire a fondo la pelle da impurità e residui di trucco, rispettandola e, nello stesso tempo, apportando tutti benefici di cui ha bisogno.

Come scegliere il proprio struccante Le varie tipologie di struccanti disponibili in commercio possono differire per l'addizione alla formula di base (ossia alla parte detergente) di ingredienti specifici per ogni tipologia di pelle: normale o secca, sensibile o soggetta ad arrossamenti, mista o grassa.