Spazzole per Scrub a Secco Migliori secondo le Recensioni Amazon

Per orientarsi al meglio nella scelta, di seguito alcune spazzole per lo scrub a secco da acquistare su Amazon .

Tra i vantaggi dello scrub a secco , non solo quello di essere una soluzione economica e alla portata di tutti ma anche molto efficace per riattivare la circolazione sanguigna e liberare la pelle dalle impurità presenti sulla superficie.

Tra le spazzole per effettuare lo scrub a secco sul corpo, quella di Metene è molto pratica perché dotata di un manico di legno di lunghezza superiore ai 40 cm pensato per raggiungere facilmente tutte le parti del corpo, comprese schiena e gambe. La spazzola può essere utilizzata sia a secco che sotto la doccia ed è dotata di due tipi diversi di setole disposte su entrambi i lati: da una parte morbide, dall'altra più rigide, così da soddisfare qualsiasi esigenza.

Anche la spazzola di Boreal è realizzata in fibra naturale ed è perfetta per la spazzolatura del corpo a secco, garantendo un prodondo peeling e scrub. Dotata di impugnatura in legno di faggio e setole in tampico (agave messicana) è perfetta per riattivare la circolazione sanguigna e per minimizzare gli inestetismi della pelle, compresa la cellulite. Per una maggiore efficacia, si consiglia di utilizzare la spazzola sul corpo dal basso verso l'alto, sempre verso il cuore e nel senso della circolazione.

La spazzola per il corpo di Uervoton ha invece una forma circolare e due pratici elastici sul bordo che facilitano la presa. Indicata per stimolare la circolazione sanguigna, favorire il rinnovamento cellulare ed eliminare le tossine, la spazzola ha una doppia funzione: le setole naturali di cinghiale stimolano il drenaggio linfatico e rimuovono le cellule morte, lasciando la pelle più liscia e levigata, mentre i nodi in gomma regalano un piacevole un massaggio utile anche per contrastare la cellulite.

Pensata per effettuare uno scrub efficace sulla pelle del viso è invece la spazzola di Qweet . Realizzata in bambù naturale, con setole morbide e leggere, permette di esfoliare delicatamente, rimuovendo cellule morte ed impurità dall'epidermide. Piccola e maneggevole, può essre portata comodamente anche in viaggio e può essere usata anche per altre zone del corpo più delicate, come collo e décolleté senza provocare irritazioni.

Set spazzole corpo Moocuca

Per un rituale di bellezza completo e prodondo, può invece essere utile puntare su un set di spazzole a secco come quello proposto da Moocuca. Realizzate con setole 100% naturali e manico in bambù, le spazzole sono delicate sulla pelle ma allo stesso tempo molto resistenti, anche se utilizzate sotto la doccia. Il set include la spazzola per lo scrub a secco con testa tonda e manico lungo, quella rotonda in formato compatto, ideale da portare in viaggio, e infine la fascia per effettuare lo scrub sulla schiena senza fatica.

