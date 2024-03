Ho pensato di parlarvi di un rimedio di bellezza, economico ed efficace adatto a tutti e a tutte le età. Se non l'avete mai provato, il cambio di stagione è il momento ideale per favorire un rinnovamento della pelle di tutto il corpo. Si chiama spazzolatura a secco, una cura di bellezza e benessere antichissima, oggi tornata alla ribalta anche tra le star di Hollywood perché ha dimostrato essere efficace e benefica per il corpo. Nota con il termine inglese dry brushing permette di ottenere un'esfoliazione ottimale della pelle, al tempo stesso favorisce la circolazione e, non da ultimo, contribuisce a contrastare il ristagno dei liquidi, favorendo quindi il drenaggio corporeo. Tutto in pochi semplici gesti. Pensiamo spesso al viso e ci capita di trascurare la pelle del corpo, che invece va curata regolarmente, non solo quando arriva la bella stagione e iniziamo a indossare abiti meno coprenti.



Sappiamo già da tempo quanto sia importante massaggiare il cuoio capelluto quando facciamo lo shampoo e quanto sia utile anche spazzolare la testa quotidianamente per riattivare il microcircolo e regalare benessere alla chioma. È, invece, più recente la riscoperta della spazzolatura di tutto il corpo, pur essendo una pratica nota già ai tempi degli antichi egizi e della regina Cleopatra.

Un trattamento che possiamo fare in casa o in istituto. Regala a livello estetico immediata luminosità a tutto il corpo. La pelle appare più liscia e più vellutata al tatto. Spazzolando la pelle otteniamo un'esfoliazione dell'epidermide. Si eliminano le cellule morte e si favorisce di conseguenza la rigenerazione e il rinnovamento cellulare. È un modo di volersi bene facile, veloce e non comporta importanti spese a livello economico. Basta acquistare, però, una spazzola di qualità. Si trovano di modelli diversi, rettangolari, ovali o rotondi, con manico o senza. Consiglio di optare per spazzole in legno di faggio, con setole naturali (come il tampico, una fibra vegetale). Una spazzola buona e di qualità va sostituita dopo circa 4-5 mesi, anche in base all'utilizzo. Perde con l'andare del tempo la corretta rigidità delle setole.

