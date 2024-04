Spazzolatura a secco del viso: un alleato della cute Quando si parla di benessere e cura delle pelle del volto, uno dei trattamenti più efficaci da eseguire a casa propria e a cadenza regolare è senza dubbio la spazzolatura a secco, anche nota come dry brushing. Si tratta di una tecnica che solitamente viene eseguita sul corpo ma che porta tantissimi benefici, anche quando viene fatta sulla pelle del volto, ovviamente con gli strumenti corretti e le giuste accortezze. Prima di scoprire a cosa serve la spazzolatura a secco del viso e come agisce in favore della bellezza e della salute delle cute, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate sulle migliori novità di bellezza e benessere per prendervi cura di voi stesse.

Cos’è il dry brushing o spazzolatura a secco Per capire cos'è esattamente la spazzolatura a secco del viso è bene ricordare cosa si intende per dry brushing. Stiamo parlando di una tecnica di esfoliazione o scrub meccanico, che viene praticato a secco e che consiste nell'utilizzo di una spazzola in setole naturali direttamente sulla pelle asciutta. Un trattamento naturale, economico, semplice da eseguire e molto efficace, utile a riattivare la circolazione e a esfoliare la pelle, rendendola più luminosa e liberandola dalle cellule morte. Una pratica che si ispira al tradizionale rituale ayurvedico del garshana, che in origine veniva praticato con guanti di lino o seta grezza, e che promuove la depurazione linfatica. Un rimedio che, secondo l'ayurveda, risulta ottimo per contrastare la stanchezza e i sintomi della stessa, come il ristagno linfatico, un eccesso di tossine nel corpo e la necessità di rigenerarsi. Per approfondire: Peeling Cosmetico: cos’è, a cosa serve, tipi e risultati

I benefici della spazzolatura a secco del viso Ma a cosa serve nello specifico? Scopo principale della spazzolatura a secco è quello di esfoliare la pelle, stimolare la circolazione e rendere la cute più liscia, morbida e setosa, oltre che più luminosa, soprattutto quando si tratta della pelle del viso. Tra i benefici della spazzolatura a secco del viso, infatti, troviamo: Una potente azione detox sulla cute, eliminando le tossine che si depositano durante il giorno, come smog, polvere, trucco, sebo, cellule morte, ecc.;

sulla cute, eliminando le tossine che si depositano durante il giorno, come smog, polvere, trucco, sebo, cellule morte, ecc.; Il rinnovamento cellulare , grazie all'azione esfoliante della spazzolatura a secco che permette di garantire alla pelle un maggior apporto di ossigeno utile al benessere delle cellule cutanee nuove;

, grazie all'azione esfoliante della spazzolatura a secco che permette di garantire alla pelle un maggior apporto di ossigeno utile al benessere delle cellule cutanee nuove; Un'azione anti-age derivante dal massaggio che viene eseguito durante la spazzolatura a secco, che stimola la circolazione, rivitalizza la cute e la rende più luminosa, colorita ed elastica. Infine, non è da sottovalutare l'azione antistress, poiché durante la spazzolatura e il massaggio che ne consegue, si vanno ad alleviare le tensioni accumulate nel corso della giornata e impresse nel viso e nei segni di espressione che lo stesso subisce.

Ogni quanto eseguire la spazzolatura a secco del viso? Una pratica che quindi, sarebbe una buona abitudine da inserire nella propria beauty routine e nella skincare viso, ma attenzione: è necessario non abusarne (esattamente come accade con lo scrub tradizionale). La spazzolatura a secco del viso, infatti, può essere eseguita una o due volte alla settimana, mentre nel caso di pelli sensibili o delicate, meglio allungare i tempi e farla ogni 10/15 giorni. In più meglio optare per questa tipologia di trattamento durante la skincare serale, in modo da pulire accuratamente la pelle prima di andare a dormire, permettendole di assorbire meglio i prodotti viso che andrete ad applicare e garantendovi una massima azione nel corso della notte.

Come si esegue la spazzolatura a secco del viso Ma come si fa la spazzolatura a secco del viso in modo corretto e senza creare danni alla cute? Per prima cosa è importante procurarsi la spazzola giusta, che deve avere tassativamente le setole in fibra naturale. Poi bisogna: Assicurarsi che sia la pelle che la spazzola siano perfettamente asciutti;

Iniziare con la spazzolatura del viso, partendo dal collo : il gesto va fatto dal basso verso l'alto;

: il gesto va fatto dal basso verso l'alto; Concentrarsi poi sul volto : in questo la spazzolatura va fatta dal centro del viso verso l'esterno, curvandosi leggermente verso l'alto (un po' come quando si esegue un massaggio viso);

: in questo la spazzolatura va fatta dal centro del viso verso l'esterno, curvandosi leggermente verso l'alto (un po' come quando si esegue un massaggio viso); Giungere all'attaccatura dei capelli: anche per la fronte e per quest'area il movimento deve essere fatto verso l'alto, perché la tecnica è utile a contrastare la forza di gravità e a risollevare la cute. Tutti i movimenti devono essere eseguiti con particolare attenzione e delicatezza, avendo cura di non esercitare troppa pressione sulla pelle, evitando di graffiarsi (soprattutto in zone come il contorno occhi), ma al stesso tempo non devono essere troppo leggeri, per non vanificare l'effetto della spazzolatura.