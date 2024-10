Che cos'è la spazzola termica per capelli? La spazzola termica per capelli è uno strumento ottimo per creare acconciature diverse, senza rovinare la struttura della chioma. Permette infatti di creare – a seconda degli accessori – morbide onde oppure un liscio impeccabile, preservando la salute della capigliatura e donando un risultato super naturale.

A cosa serve la spazzola termica? Rende i capelli più luminosi;

Dona volume alla chioma;

Permette di modellare i capelli con delicatezza;

Regala un'asciugatura omogenea;

Consente di creare rapidamente l'acconciatura. La spazzola termica permette di asciugare i capelli in modo innovativo, facile e veloce, rispettando la bellezza della chioma. Dona luminosità e volume, inoltre consente di creare un liscio perfetto oppure morbide onde in base alle esigenze. Rende la capigliatura morbida e non rovina la fibra del capello, modellandolo con delicatezza e consentendo di adattare lo styling in base alle proprie esigenze.

Come usare la spazzola riscaldante? Usala piatta per un liscio perfetto;

Usala arrotondata per creare le onde. La spazzola riscaldante ha l'aspetto di una comune spazzola piatta oppure arrotondata ed è dotata di fori che emettono dell'aria calda. Per un liscio perfetto passa la testina sui capelli come faresti con una piastra normale sino a quando non sarà ultimata l'asciugatura. Se la testina è arrotondata anziché piatta dividi in piccole sezioni i capelli e passa la spazzola sulle ciocche, regolando il senso della rotazione. In questo modo la spazzola scorrerà fra le lunghezze, donando onde setose e lucide.

Come si asciugano i capelli con la spazzola elettrica? Pettina i capelli;

Applica lo spray termoprotettivo;

Porta la spazzola a temperatura;

Dividi la chioma in sezioni;

Passa il tools dalle radici alle punte;

Termina con olio illuminante. Per prima cosa pettina i capelli, districando i nodi, poi applica uno spray termoprotettivo. La spazzola elettrica infatti non emette troppo calore, ma sarebbe meglio proteggere i capelli per evitare che si inaridiscano. Imposta la temperatura della spazzola e attendi. Poi dividi in sezioni la chioma e procedi, passando il tool dalla radice alle punte. Infine termina con un po' di olio illuminante sulle punte e sulle lunghezze.

Come scegliere la spazzola termica giusta? Analizza il tuo capello;

Scegli che tipo di piega vuoi. Per scegliere la spazzola termica giusta analizza prima di tutto il tuo tipo di capello, ma soprattutto il tipo di piega che preferisci. Le spazzole rotonde infatti possiedono setole morbide perfette per realizzare una piega vaporosa e luminosa. Le spazzole piatte, invece, lavorano soprattutto sulle lunghezze, rendendo la chioma liscia, luminosa e senza nodi.

Qual è la differenza con la piastra? La spazzola termica è consigliata per chi desidera lisciare i capelli tutti i giorni. Questo perché, al contrario della piastra, garantisce un'azione meno intensa sulla chioma. Le setole infatti diffondono il calore in modo graduale e con un raggio d'azione più ampio. Per questo la spazzola termica è ottima per chi vuole una piega liscia, ma senza rinunciare alla naturalezza del capello. Inoltre va sottolineato che la piastra, dopo vari utilizzi, può portare ad una perdita di volume sulle radici e sulle lunghezze. La spazzola termica, al contrario, permette di preservare la vaporosità della capigliatura. Preservando i capelli dai danni della stiratura quotidiana e proteggendo la struttura cheratinica. In ogni caso sia con la piastra che con le spazzole termiche è essenziale usare un termoprotettore. Spruzzando lo spray sulla chioma per formare un film protettivo contro i danni causati dal calore. Per approfondire: Pulire la piastra per capelli: perché è importante