Sopracciglia Folte: come ottenerle con alcuni rimedi naturali

Come detto, le strategie cosmetiche professionali per infoltire le sopracciglia non mancano; tuttavia, molte donne si domandano se esistono trattamenti naturali, praticabili in comodità da casa, che siano in grado di favorire la crescita e l'infoltimento delle sopracciglia.

Questa breve digressione sulle cause del diradamento delle sopracciglia è servita a chiarire il seguente concetto: i rimedi naturali possono aiutare le donne che sono naturalmente predisposte ad avere le sopracciglia folte e che non presentano problematiche che hanno compromesso la crescita delle sopracciglia.

Non bisogna poi dimenticare che, in alcuni casi, le sopracciglia poco folte e sottili dipendono dalla genetica : alcune persone nascono con le sopracciglia sottili e possono ben poco per infoltirle, se non con trattamenti cosmetici professionali.

Ancora, il diradamento può essere dovuto alla tricotillomania (un disturbo ossessivo-compulsivo caratterizzato dallo strapparsi via i peli del corpo), a un trauma fisico o all' alopecia areata ; in questi casi, il problema potrebbe essere irreversibile.

Rimedi Naturali per rendere le Sopracciglia più Folte

Olio di cocco

Sempre più popolare come olio da cucina e come integratore alimentare, l'olio di cocco sembra essere di beneficio anche per i capelli, i peli e la pelle quando è usato localmente.

A conferirgli questa presunta proprietà è il suo contenuto in acidi grassi e vitamine, e la sua capacità idratante.

Sul mercato, l'olio di cocco è rinvenibile sotto forma di

Come usarlo?

Scaldare semplicemente una piccola quantità di olio tra le mani e massaggiarlo sulla zona delle sopracciglia. È possibile lasciare l'olio in posa tutta la notte e lavarlo via la mattina seguente.

Cosa dice la scienza?

Se è vero che sul mercato è possibile rinvenire molti prodotti cosmetici a base di olio di cocco, è altrettanto vero che non esiste ancora una prova scientifica solida a sostegno dell'uso dell'olio di cocco per favorire l'infoltimento di sopracciglia e capelli.

Olio essenziale dell’albero del tè

Come l'olio di cocco, l'olio essenziale dell'albero del tè sembra stimolare la crescita e lo spessore delle sopracciglia, in quanto deterge e purifica i follicoli piliferi.

Ottenuto dalla distillazione a vapore delle foglie della melaleuca (una pianta), l'olio dell'albero del tè è disponibile in numerosi prodotti da banco, quali pomate, creme, idrogel, soluzioni emulsionanti nonché oli (olio di melaleuca).

Come usarlo?

Applicare quotidianamente sulle sopracciglia e lasciare agire durante la notte.

Cosa dice la scienza?

Come riporta il Centro nazionale per la salute complementare e integrativa (NCCIH), risultano esserci pochi studi scientifici sull'essere umano relativi alle potenzialità dell'olio dell'albero del tè; di questi, gli unici dall'esito significativo riguardano l'uso dell'olio come trattamento per l'acne e per le infezioni fungine.

Importante! Prima di usare un olio essenziale, è importante parlare con un medico per assicurarsi che il prodotto che si intende impiegare è sicuro e di qualità.

Inoltre, prima di adoperarlo, è buona norma leggere attentamente il foglietto illustrativo e testarlo su una piccola porzione di pelle.

Olio di lavanda

Si ritiene che l'applicazione locale di olio di lavanda stimoli la crescita delle sopracciglia grazie a un miglioramento della circolazione sanguigna nella zona, che interessa anche i follicoli piliferi.

Inoltre, sembrerebbe avere un'azione protettiva e antinfiammatoria, che fortifica la salute dei peli.

Cosa dice la scienza?

La lavanda è nota soprattutto per i suoi effetti calmanti e lenitivi. La conferma di ciò arriva anche da alcuni studi scientifici, secondo i quali sembra che la lavanda sia efficace nel trattamento dello stress.

Per quanto concerne invece la capacità di infoltimento di sopracciglia e capelli, non esiste alcuna prova scientifica solida che confermi questa proprietà.

Come usarlo?

Applicare quotidianamente gli estratti di lavanda nella zona delle sopracciglia e massaggiare in modo da creare un rituale rilassante.

Importante! Prima di ricorrere all'olio di lavanda, sarebbe opportuno testare il prodotto anche su un'altra parte della pelle, poiché in alcune persone può causare eruzioni cutanee.

Serenoa repens o saw palmetto

Il serenoa repens (o saw palmetto) è una palma nana con caratteristiche foglie a ventaglio, che cresce nel sud degli Stati Uniti e che oggi trova impiego principalmente come integratore per la gestione dei sintomi urinari indotti dall'ipertrofia prostatica benigna.

Gli integratori a base di serenoa repens, tuttavia, hanno anche altre indicazioni d'uso; tra queste, figura anche il trattamento dell'alopecia e del diradamento sopracciliare.

Il serenoa repens è commercializzato tipicamente come integratore assumibile per via orale.

Cosa dice la scienza?

Se è vero che esistono numerosi studi in merito all'uso del saw palmetto contro i problemi della prostata e le infezioni del tratto urinario, è altrettanto vero che la ricerca relativa ad altri impieghi è davvero scarna; questo significa che non ci sono sufficienti prove scientifiche a sostegno della capacità di serenoa repens di infoltire le sopracciglia.

Depilazione intelligente

Alcune persone possono ottenere sopracciglia più folte e piene semplicemente cambiando tecnica di depilazione e ricorrendo a una strategia più adatta al proprio caso specifico.

Ecco, di seguito, alcuni suggerimenti su come depilare le sopracciglia in modo che non pecchino in spessore e infoltimento:

Evitare di depilare eccessivamente le sopracciglia.

Rimuovere sempre i peli superflui solo in condizioni di illuminazione scarsa; la rimozione in condizioni di illuminazione intensa tende a portare a una spiumatura eccessiva.

Evitare di premere troppo forte sull'area con le matite per sopracciglia.

Spazzolare le sopracciglia ogni giorno con uno spazzolino o uno scovolino puliti.

I vantaggi di un'appropriata depilazione sono apprezzabile dopo alcune settimane, ragion per cui occorre avere pazienza.

Eliminare lo stress

Secondo diversi studi scientifici, lo stress elevato influenzerebbe la crescita dei capelli; in particolare, il protagonista sarebbe il cortisolo (detto, non a caso, "l'ormone dello stress"), il quale causerebbe una condizione nota come telogen effluvium, caratterizzata dalla perdita dei capelli durante lo loro fase di riposo.

Gli esperti hanno notato anche che, in un numero significativo di casi, il telogen effluvium dovuto allo stress riguarda non solo i capelli, ma anche altri peli del corpo, tra cui sopracciglia e ciglia.

Se da un lato lo stress influenza in negativo la crescita dei capelli e delle sopracciglia, dall'altro le tecniche di meditazione (es: yoga) sembrano avere un effetto positivo; a confermarlo è uno studio del 2021 che testimonia come la meditazione riduca il cortisolo anche a livello del cuoio capelluto.

Alla luce di ciò, imparare a controllare lo stress in situazioni in cui ce n'è bisogno potrebbe verosimilmente rappresentare un valido alleato nel mantenimento e nella crescita delle sopracciglia.

Olio d'oliva

Grazie al suo contenuto in antiossidanti, l'olio d'oliva applicato sui follicoli piliferi sembrerebbe favorire la crescita dei peli, compresi quelli delle sopracciglia.

Inoltre, l'applicazione quotidiana può dare l'impressione che i peli abbiano una circonferenza maggiore e sembrano più spessi.

Cosa dice la scienza?

Gli esperti affermano che ci sono pochi dati scientifici a sostegno dell'uso topico dell'olio d'oliva per far crescere i peli delle sopracciglia.

Come usarlo?

È sufficiente applicare l'olio sulle sopracciglia e massaggiare delicatamente in modo da idratare l'intera arcata sopracciliare.

Massaggio delle sopracciglia

Il massaggio delle sopracciglia potrebbe favorirne la crescita e aumentarne lo spessore.

Il condizionale è d'obbligo, in quanto, per ora, i ricercatori hanno notato questo effetto solo sui capelli.

Gli effetti positivi sembrerebbero imputarsi a un miglioramento della circolazione sanguigna.

Cosa dice la scienza?

Da uno studio del 2016 su 9 uomini, è emerso che il massaggio del cuoio capelluto migliora l'attività della papilla dermica, una struttura fondamentale del bulbo pilifero altamente vascolarizzata, che influenza la crescita e lo sviluppo dei peli.

Si tratta di uno studio piccolo, riguardante soltanto uomini e concentrato unicamente sul cuoio capelluto; tuttavia, gli esperti ritengono che provare a massaggiare con moderazione le sopracciglia potrebbe comunque sortire effetti positivi.