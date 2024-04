Sonno di bellezza: cosa accade alla pelle mentre dormiamo?

Effetti negativi della mancanza di sonno sulla pelle

Cosa succede alla pelle se non si dorme abbastanza

La privazione del sonno può avere un impatto sulla salute fisica, sulla salute mentale e sull'aspetto fisico di una persona. Gli esperti raccomandano agli adulti di dormire tra le sette e le nove ore al giorno, ma oltre un terzo della popolazione adulta ne dorme regolarmente di meno.

Una notte di sonno scarso può causare effetti indesiderati sulla pelle, sulla bocca e sugli occhi, come:

Incarnato più spento del solito

Rughe e linee sottili intorno alla bocca

Palpebre cadenti

Occhi rossi o gonfi nell'area perioculare

Occhiaie scure sotto gli occhi

I cambiamenti nell'aspetto causati dalla privazione del sonno possono anche portare a una serie di implicazioni sociali. La percezione del volto influenza i giudizi di carattere, aggressività e affidabilità. I ricercatori hanno scoperto che le persone private del sonno appaiono più tristi e più affaticate rispetto alle persone che hanno dormito a sufficienza.

Uno studio della percezione sociale e della privazione del sonno ha dimostrato che le persone che sembrano assonnate sono viste come meno attraenti e meno sane; questa percezione aumentava la probabilità di essere evitati dagli altri (Sundelin T, Lekander M, Sorjonen K, Axelsson J. Negative effects of restricted sleep on facial appearance and social appeal. R Soc Open Sci. 2017 May 17;4(5):160918).