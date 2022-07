Solari Farmahome: scopri le offerte oltre il 60% sulle creme e non solo

La scelta è molto ampia e include prodotti di marchi come Bionike, Avène, Bioderma, Uriage, La Roche Posay e non solo. Ti scotti sempre il naso oppure hai diversi nei su viso e corpo? Allora potresti optare per uno stick come quello prodotto da Bionike e pensato proprio per proteggere nei e zone sensibili.

Farmahome creme solari: come scegliere

Accendendo alla sezione solari Farmahome trovi davvero un'ampissima scelta, ma quale comprare? Inizia selezionando la crema con la funzione a cui sei interessato. Per darti un'idea delle opzioni possibili ti mettiamo qui sotto una serie di prodotti con funzioni specifiche:

Rislastil Sun System - crema solare protettiva antirughe

Bioderma Photoderm - crema solare per pelli tendenti al rossore o con piccoli vasi sanguigni visibili

Nuxe - olio abbronzante con protezione anti età

Angstrom Protect - latte solare idratante

La Roche Posay Anthelios - spray che non unge, non lascia segni bianchi ed è ultra resistente all'acqua

Dopo aver selezionato il prodotto, è bene controllare il fattore di protezione solare SFP. I dermatologi consigliano un fattore non inferiore a 15. Il fattore SFP pari a 30, per esempio, è consigliato per persone che si espongono al sole per lunghi periodi di tempo. Ovviamente, la scelta della crema dipende anche dal proprio specifico tipo di pelle.

Doposole Farmahome: acquistali in offerta

La crema solare va sempre abbinata a un buon doposole. Quest'ultimo, infatti, nutre la pelle, combatte l'aridità prevenendo le classiche spellature e ti consente persino di far durare più a lungo l'abbronzatura. Idratare bene la cute, infatti, significa garantire alla tintarella un bel colore intenso e duraturo e proteggersi dagli effetti negativi dell'esposizione solare. Nella sezione Solari Farmahome trovi tanti prodotti post esposizione solare. Puoi acquistarli usufruendo sempre di uno sconto fino al -60%. La scelta è davvero ampissima:

Avène Eau Thermale doposole proposta con lo sconto del 39%

Mustela doposole + solare con protezione 50+ con il 32% di sconto

Uriage Bariesun Bruma doposole con lo sconto del 21%

Nuxe Sun Lait Fraicheur doposole con lo sconto del 19%

Bionike Defence Sun latte spray doposole con il 27% di sconto

Rilastil Sun System latte doposole con lo sconto del 43%

Acquista tutti i solari che ti servono per partire senza temere scottature o irritazioni. Devi solo calcolare i tempi giusti: Farmahome ti spedisce i prodotti a casa in 24/72 ore lavorative dalla ricezione dell'ordine.